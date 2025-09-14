ETV Bharat / state

कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद को बताया महाघोटाला, पर्यटन मंत्री का मांगा इस्तीफा

मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 14, 2025 at 3:23 PM IST 2 Min Read

देहरादून: मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट टेंडर विवाद को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने पर्यटन विभाग पर मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट मे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपयों के महा घोटाले का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने सरकार पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन किया. राजधानी देहरादून में भी कांग्रेसियों ने एश्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है कि दिसंबर 2022 में निकाले गए टेंडर में शामिल तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99.9% हिस्सेदारी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मात्र एक करोड़ रुपए में भूमि आवंटित कर राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के करीबी को फायदा पहुंचाया है. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाला बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस भूमि के टेंडर मे केवल तीन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, इन तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99.9% साझेदारी है. पूरे राज्य के अंदर सरकार के संरक्षण में कई एकड़ भूमि औने पौने दाम पर बाबा रामदेव के निकट सहयोगी को दे दी गई. मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद (ETV BHARAT)