मसूरी-देहरादून मार्ग फिर बंद, गलोगी के पास से हुआ लैंडस्लाइड, यात्री फंसे

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 22, 2025 at 10:55 AM IST 3 Min Read