मसूरी में भीषण सड़क हादसा, महाराष्ट्र के पर्यटकों की कार खाई में गिरी - CAR FELL INTO A DITCH IN MUSSOORIE

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 9, 2025 at 12:54 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:39 PM IST 2 Min Read

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में शुक्रवार 9 मई को बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक मसूरी-टिहरी बाईपास रोड पर गुरु राम राय स्कूल के पास कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. हादसे की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर फायर सर्विस के अलावा एंबुलेंस मौके पहुंची. बताया जा रहा है कि खाई काफी गहरी है. इसीलिए खाई में गिरे लोगों को निकालने में काफी दिक्कतें आई. कार में ड्राइवर समेत चार लोग सवार थे. चारों को काफी चोटें आई है. वैसे रेस्क्यू टीम ने खाई में गिरे चोरों लोगों को बाहर निकाल लिया है. जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि मां-बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार हादसे में दंपति और उनकी बेटी घायल हुई है. तीनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो मसूरी घूमने आए थे. पुलिस के मुताबिक सभी कार से लाला डिब्बा घूम कर वापस मसूरी आ रहे थे, तभी बीच रास्ते में ये हादसा हो गया.

