ETV Bharat / state

मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती से की शादी, धर्म परिवर्तन कराया, 15 साल बाद तलाक देकर घर से निकाला - threw his wife out of house

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 12 hours ago

मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती से की शादी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मुस्लिम युवक ने पहले खुद को हिंदू बताकर युवती से शादी की. बाद में युवती का धर्म परिवर्तन करा दिया. अब 15 साल बाद युवक ने तीन तलाक देकर महिला को दो बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया है. महिला अपने भाई के साथ किराए के मकान में रह रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला ने पुलिस को बताया है कि डीहा गांव निवासी मुस्लिम युवक ताज मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर उससे शादी कर ली. शादी के बाद युवक की असलियत सामने आई तो उसने विरोध किया. आरोप है कि युवती का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम बदलकर घर में कैद कर रख लिया. अब दो बच्चे भी हैं. बीते दो वर्ष पूर्व ही युवक ने दूसरी मुस्लिम युवती से शादी कर ली और उसे तलाक देकर घर से भगा दिया. बीते गुरुवार को जब युवक ने उसकी पिटाई की तो पीड़ित ने पुनः शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है.