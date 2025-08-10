पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जदयू मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने में जुटी है. 2020 में मुस्लिम वोट न मिलने से पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. तब 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था. लेकिन, कोई भी जीत नहीं पाया. इस बार जदयू ने मुस्लिम समुदाय का समर्थन पाने के लिए रणनीति बदलकर अल्पसंख्यक आयोग बनाया और मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन किया है.
मदरसा बोर्ड के 100 वर्ष: मदरसा बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर 21 अगस्त को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार, ज्ञान भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जैसे प्रमुख स्थानों पर आयोजित होगा. इसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होने वाले हैं.
जेडीयू नेता में उत्साह: कार्यक्रम को लेकर पार्टी के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में हाल ही में कर्पूरी सभागार में मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता मौजूद थे.
"21 अगस्त के मदरसा बोर्ड के समारोह को सफल बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बैठकें कर रहे हैं. इस बार मुस्लिम वोट बैंक फिर से जदयू के साथ जुड़ने वाला है और 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे." -मंजर आलम, पूर्व मंत्री
मुस्लिम वोट की अहमियत: पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें महागठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे. इसे देखते हुए जदयू ने भी मुस्लिम समुदाय को अपना समर्थन देने के लिए जवाबी तैयारी तेज कर दी है. इस रैली ने बिहार के सियासी परिदृश्य में मुस्लिम वोट की अहमियत को और बढ़ा दिया है.
बिहार में मुस्लिम वोट बैंक: बिहार में मुस्लिम वोट बैंक अब भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालता है. इसलिए पार्टी की रणनीति है कि इस समुदाय के साथ बेहतर संवाद स्थापित करके उन्हें अपने पक्ष में किया जाए. अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
चुनाव में पड़ेगा बेहतर परिणाम : अंततः 21 अगस्त का मदरसा बोर्ड का समारोह जदयू के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक बड़ा अवसर होगा. इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से जदयू को उम्मीद है कि वह मुस्लिम समुदाय का समर्थन पा सकेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करेगी.
