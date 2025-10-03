ETV Bharat / state

तो क्या बिहार में मुसलमानों का कांग्रेस और AIMIM के प्रति बढ़ रहा है रुझान? RJD के लिए चिंता का सबब

पटना : ''बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की. कांग्रेस पार्टी ने सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन किया है. ओवैसी के सामने चुनौती पेश की है.'' यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत हो रही है.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल के वोट में सेंधमारी होती दिखी है. जो सीमांचल राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत मिला हुआ करता था, वहां से असदुद्दीन ओवैसी पांच विधायक जिता ले गए. सीमांचल में कांग्रेस पार्टी ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे का कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमान में कंफ्यूजन है, जिसके चलते सीमांचल में मुसलमान वोटर गुट में बंट गए हैं. संभव है कि मुसलमान को अपना भविष्य कांग्रेस या एआईएमआईएम में दिखता हो, जिसके चलते इस तरीके का वोटिंग ट्रेन्ड सीमांचल में देखा गया है. राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता का विषय जरूर है कि क्यों सीमांचल में उनकी जमीन खिसक रही है?

RJD का MY कॉम्बिनेशन : दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) बिहार में मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण के बुनियाद पर टिकी है. पार्टी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है और वह जीत कर भी आते रहे हैं. हालांकि हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम विधायकों की संख्या में कमी जरूर आई है. ओवैसी से जहां राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार हार जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रही है.

ओवैसी से मिल रही है राजद को चुनौती : अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर बिहार में सियासत होती रहती है. 17% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर तमाम राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं. 2020 चुनाव के लिहाज से अगर बात कर लें तो सीमांचल अल्पसंख्यक सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा जबकि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर दिखाई दी. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ा दी है.

RJD में क्यों घट रही है मुस्लिम विधायकों की संख्या? : राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान पर दांव लगाती रही है. राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार घट रही है. 2015 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 11 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे.

2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 17 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें आठ उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके. गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, कांटी से मोहम्मद इसराइल मंसूरी, नरकटिया से शमीम अहमद, नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन, समस्तीपुर से अख्तरुल इमान शाहीन, सिमरी बख्तियारपुर से युसूफ सलाउद्दीन और ठाकुरगंज से सउद आलम चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे.