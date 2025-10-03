ETV Bharat / state

तो क्या बिहार में मुसलमानों का कांग्रेस और AIMIM के प्रति बढ़ रहा है रुझान? RJD के लिए चिंता का सबब

कहते हैं बिहार में अल्पसंख्यकों का वोट सत्ता पर काबिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. लेकिन इसपर RJD की पकड़ कमजोर हो रही. पढ़ें

MUSLIM VOTE BANK IN BIHAR
Published : October 3, 2025 at 2:58 PM IST

पटना : ''बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की. कांग्रेस पार्टी ने सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन किया है. ओवैसी के सामने चुनौती पेश की है.'' यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत हो रही है.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल के वोट में सेंधमारी होती दिखी है. जो सीमांचल राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत मिला हुआ करता था, वहां से असदुद्दीन ओवैसी पांच विधायक जिता ले गए. सीमांचल में कांग्रेस पार्टी ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे का कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमान में कंफ्यूजन है, जिसके चलते सीमांचल में मुसलमान वोटर गुट में बंट गए हैं. संभव है कि मुसलमान को अपना भविष्य कांग्रेस या एआईएमआईएम में दिखता हो, जिसके चलते इस तरीके का वोटिंग ट्रेन्ड सीमांचल में देखा गया है. राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता का विषय जरूर है कि क्यों सीमांचल में उनकी जमीन खिसक रही है?

RJD का MY कॉम्बिनेशन : दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) बिहार में मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण के बुनियाद पर टिकी है. पार्टी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है और वह जीत कर भी आते रहे हैं. हालांकि हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम विधायकों की संख्या में कमी जरूर आई है. ओवैसी से जहां राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार हार जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रही है.

ओवैसी से मिल रही है राजद को चुनौती : अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर बिहार में सियासत होती रहती है. 17% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर तमाम राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं. 2020 चुनाव के लिहाज से अगर बात कर लें तो सीमांचल अल्पसंख्यक सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा जबकि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर दिखाई दी. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ा दी है.

RJD में क्यों घट रही है मुस्लिम विधायकों की संख्या? : राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान पर दांव लगाती रही है. राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार घट रही है. 2015 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 11 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे.

2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 17 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें आठ उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके. गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, कांटी से मोहम्मद इसराइल मंसूरी, नरकटिया से शमीम अहमद, नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन, समस्तीपुर से अख्तरुल इमान शाहीन, सिमरी बख्तियारपुर से युसूफ सलाउद्दीन और ठाकुरगंज से सउद आलम चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे.

कांग्रेस के 40% मुस्लिम उम्मीदवार जीते : 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से उतारे थे. पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई. अररिया से अबीदूर रहमान, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, अमौर से अब्दुल जलील मस्तान और सीतामढ़ी से तौसीफ आलम चुनाव जीतने में कामयाब हुए. एआईएमआईएम ने 5 मुस्लिम विधायकों को जिताने में कामयाबी हासिल की.

ओवैसी ने RJD उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर धकेला : असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए तरीके से खतरे की घंटी बजा दी है. जहां-जहां भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई हुई. वहां ओवैसी के उम्मीदवार जीते और राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर चली गई. इसके उलट सीमांचल में जहां-जहां भी कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच सीधी लड़ाई थी वहां कांग्रेस भारी पड़ती दिखी.

AIMIM के पांच विधायक चुनाव जीते : 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की. वहां राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे. कोचाधामन में इजहार असफी को 79548 वोट मिले, जबकि जेडीयू के मुजाहिद आलम को 43476 वोट हासिल हुए. वहीं आरजेडी को महज 25740 वोट हासिल हुए. अमौर में अख्तरुल ईमान को 94459 वोट हासिल हुए, जबकि जेडीयू के सबा जफर को 41944 वोट हासिल हुए. वहीं महागठबंधन के कांग्रेस कैंडिडेट जलील मस्तान को 31863 वोट ही हासिल हुए.

सीमांचल में कांग्रेस के तीन उम्मीदवार चुनाव जीते : असदुद्दीन ओवैसी से आमने-सामने की लड़ाई में सीमांचल के इलाके में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल से अधिक मजबूत दिखाई दी. ओवैसी से आमने-सामने की लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल सीमांचल में सिर्फ एक सीट ठाकुरगंज बचा सकी, जबकि कांग्रेस पार्टी को ओवेसी सामने सामने की लड़ाई में अच्छी सफलता मिली. सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को तीन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई. तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से थी. पार्टी को अररिया, किशनगंज और अमौर सीट पर जीत हासिल हुई.

बिहार में मुस्लिम वोट बैंकBIHAR ELECTION 2025RJD AIMIM CONGRESS MUSLIM POLITICSबिहार चुनाव 2025MUSLIM VOTE BANK IN BIHAR

