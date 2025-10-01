कल जलेगा रावण का 'अहंकार', मुस्लिम परिवार बना रहा खास पुतले, जानिए खासियत
रामनगर में 7 दशक पुरानी परंपरा कायम, मुस्लिम परिवार बना रहा रावण–मेघनाद–कुंभकरण के पुतले, इस बार इको फ्रेंडली अंदाज में दहन होगा रावण का परिवार
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में इस बार दशहरा खास होने जा रहा है. एमपी इंटर कॉलेज मैदान में कल रावण दहन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बार रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले पूरी तरह इको फ्रेंडली होंगे. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस बार रामनगर पुतलों में आतिशबाजी और पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला पिछले 9 दशकों से लगातार पायते वाली रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. इस बार भी अपने पूरे भव्य स्वरूप में मंचित हो रही है, लेकिन खास बात ये है कि इन विशाल पुतलों को बनाने का दायित्व हमेशा की तरह एक ही परिवार निभा रहा है, वो भी मुस्लिम समुदाय का परिवार.
सात दशक से निभा रहे परंपरा: रामनगर के मोहम्मद गुलजार और उनका परिवार पिछले 7 दशक से भी ज्यादा समय से दशहरा पर्व पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार कर रहा है. गुलजार बताते हैं कि यह काम उनके परदादा ने शुरू किया था. इसके बाद दादा फिर पिता और अब वो खुद इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
"यह काम हमारे परिवार की पहचान बन चुका है. हमें गर्व है कि हम दशहरा और रामलीला जैसे पर्व से जुड़े हैं. इस काम के बदले न सिर्फ सम्मान मिलता है. बल्कि, हमें ये भी लगता है कि हम समाज को जोड़ने वाले त्योहार का हिस्सा हैं."- गुलजार, पुतला कारीगर
आसान नहीं है पुतला तैयार करना: पुतला निर्माण में जुटे कारीगर गुलजार ने बताया कि पुतला बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है. इसमें बांस, रस्सी, सुतली, अखबार और आटे की लेई, मैदा से तैयार पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. कई मजदूर मिलकर हफ्तों की मेहनत के बाद इन विशालकाय पुतलों को आकार देते हैं.
परंपरा और सद्भाव का प्रतीक: रामनगर की रामलीला और दशहरा का यह अनोखा पहलू समाज में सद्भाव एवं गंगा-जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करता है. एक मुस्लिम परिवार कई पीढ़ियों से हिंदू पर्व में इतनी अहम भूमिका निभाना, सामाजिक एकता का प्रतीक है.
"मैं पिछले 63 सालों से लगातार देख रहा हूं कि गुलजार का परिवार हमारे लिए पुतले बना रहा है. पहले उनके दादा पुतले तैयार करते थे और अब उनके पोते यही काम कर रहे हैं. यह परंपरा वास्तव में प्रेरणादायक है."- प्रदीप कपूर, सचिव, रामलीला कमेटी
बदलते समय में बदल रही है दशहरा की तस्वीर: इस बार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं. इनमें आतिशबाजी और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और साथ ही लोगों को एक नया संदेश भी मिलेगा.
चरम पर उत्साह: पायते वाली रामलीला कमेटी का कहना है कि वे समय के साथ कदमताल करते हुए अब प्रकृति के अनुकूल उत्सव आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे आने वाली पीढ़ियों को एक सकारात्मक संदेश जाएगा. रामनगर में दशहरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है. एमपी इंटर कॉलेज मैदान में रावण दहन देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं.
इस बार भी लोग इस अनूठे इको फ्रेंडली रावण दहन के गवाह बनेंगे. मोहम्मद गुलजार कहते हैं कि यह परंपरा वो आगे भी जारी रखेंगे. यह सिर्फ काम नहीं. बल्कि, हमारी विरासत है, हम इसे सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे.
