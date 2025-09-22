ETV Bharat / state

उन्नाव में लगे भड़काऊ नारे, पुलिस पर पथराव, 5 लोग हिरासत में

मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान.

उन्नाव में मौके पर तैनात पुलिस.
उन्नाव में मौके पर तैनात पुलिस. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 10:57 AM IST

उन्नाव: जिले के गंगाघाट इलाके में रविवार रात एक समुदाय विशेष के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए गए. इस दौरान पुलिस की उनसे झड़प भी हो गई. जिसके बाद पथराव किया गया. पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है.

उन्नाव पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट.
उन्नाव पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट. (Photo Credit; Unnao Police)

यह घटना शुक्लागंज के मनोहरगंज में हुई है. बताते हैं कि यहां शनिवार को भी जुलूस निकाला गया था. पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 9.30 बजे कुछ लोगों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया. उन्हें बताया गया कि धारा 163 बीएनएसएस लगी है. इस पर कुछ लोगों ने उग्र होकर पथराव कर दिया.

बताते हैं कि भीड़ ने भड़काऊ नारे भी लगाए. पथराव में कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है. पुलिस ने भीड़ पर हल्का बल प्रयोग कर तितर-बितर किया. इसके साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया.

पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. इधर, प्रशासन का कहना है कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गंगाघाट क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

