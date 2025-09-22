ETV Bharat / state

उन्नाव में लगे भड़काऊ नारे, पुलिस पर पथराव, 5 लोग हिरासत में

उन्नाव में मौके पर तैनात पुलिस. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read