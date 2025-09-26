कानपुर में एफआईआर के खिलाफ बूंदी में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन
यूपी में दो दर्जन युवकों पर प्राथमिकी दर्ज होने के खिलाफ बूंदी में प्रदर्शन किया गया.
Published : September 26, 2025 at 7:48 PM IST
बूंदी: यूपी के कानपुर में खास स्लोगन लिखे बोर्ड लगाने पर 25 युवकों पर एफआईआर के खिलाफ बूंदी के मुस्लिम समाज ने विरोध जताया. समाजजनों ने शुक्रवार को जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया. ये युवकों से मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे थे.
मुफ्ती आलम रजा गोरी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.आई लव मोहम्मद लिखना अपराध नहीं बल्कि निजी आस्था का इजहार है. कानपुर पुलिस की कार्रवाई असंवैधानिक है. नायब शहर काजी इमरान कादरी ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है. पैगम्बर साहब ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया था. लोगों ने नारे भी लगाए.
अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर एडवोकेट हैदर अली ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म का पालन करने और प्रचार का अधिकार देता है. कानपुर पुलिस का कदम संविधान की आत्मा से अन्याय है. मुफ्ती नदीम सखाफी ने राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय से मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की. नौजवा गोसिया सर्किल के सदर महबूब शेरवानी ने मुकदमे वापस लेने की मांग की. अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. इसमें युवकों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की बात कही.