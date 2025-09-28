ETV Bharat / state

नैनीताल में मुस्लिम कलाकार रामलीला में निभा रहे अहम रोल, अनवर ने केवट बनकर श्रीराम की नौका करवाई पार

मुस्लिम समुदाय के लोग निभाते हैं कई किरदार: नैनीताल में कई मुस्लिम समुदाय के लोग राजगुरु, पुरोहित, मारीच, केवट से लेकर कई दूसरे किरदारों को मंच पर उतरते रहे हैं. सूखाताल की रामलीला में नासिर अली बीते बीस सालों से मारीच, गुरु वशिष्ठ के पात्रों का अभिनय करते हैं.

मुस्लिम कलाकार रामलीला में निभा रहे अहम रोल

दरअसल, नैनीताल में होने वाली राम लीलाओं में मुस्लिम समाज के लोग सालों से इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं. पात्रों के मेकअप से लेकर रामलीला में अभिनय तक में उनकी बड़ी भूमिका रहती है. शास्त्रों के अनुसार, राम राज्य में जात-पात का भेदभाव नहीं था. इसलिए नैनीताल की रामलीलाओं में भी जाति धर्म को किनारे रख हर वर्ग से लोग अपना योगदान सालों से देते आ रहे हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में अनवर कई सालों से केवट बनकर श्रीराम की नैया पार लगा रहे हैं तो नासिर बीस सालों से गुरु वशिष्ठ बनकर श्री राम और लखन को शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं. जबकि, जावेद के बिना ताड़का वध और नारद मोह का मंचन अधूरा सा ही लगता है.

"रामलीला में जाति-धर्म का कोई स्थान नहीं. मैं सालों से रामलीला मंचन में शिरकत कर रहा हूं. रामलीला में पात्रों का मंचन कर मुझे बेहद सुकून महसूस होता है."- नासिर, पात्र

अनवर रजा और जावेद कर रहे अभिनय: वहीं, अनवर रजा और जावेद राम काम में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं. अनवर रजा तो हर साल केवट और मुनि का अभिनय करते हैं. जावेद के अभिनय के बिना ताड़का और नारद मोह का मंचन अब लोगों को अधूरा सा लगता है.

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को नदी पार करवाते केवट (फोटो- ETV Bharat)

40 सालों से राम-सीता को सजा रहा सईब अहमद का परिवार: तल्लीताल की रामलीला अपने आप में खास है. पिछले 40 सालों से मुस्लिम समुदाय के सईब अहमद रामलीला में राम, सीता, रावण और अन्य सभी पात्रों का मेकअप कर रहे हैं.

उनके परिवार के कई लोग रामलीला में अभिनय और मेकअप भी करते हैं. सईब का मानना है कि इस तरह के त्योहार धर्म और समुदाय से जोड़ते हैं. हर साल खुद रामलीला कमेटी उन्हें प्रेम से आमंत्रित करती है. इस काम में उन्हें भी बहुत आनंद आता है.

अनवर रजा निभा रहे केवट का पात्र (फोटो- ETV Bharat)

पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी शुरुआत: नैनीताल की रामलीला को भी 129 साल पूरे हो चुके हैं. 129 साल पहले नैनीताल के तल्लीताल में रामलीला की शुरुआत पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी. पंडित गोविंद बल्लभ पंत इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे, तब से लेकर आज तक तल्लीताल में रामलीला का दौर जारी है. नैनीताल में शेर का डांडा, मल्लीताल, सूखाताल में भी रामलीला का मंचन किया जाता है.

