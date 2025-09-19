ETV Bharat / state

दिल्ली में 'मेरा देश पहले- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' कार्यक्रम की संगीतमय प्रस्तुति, जेपी नड्डा सहित कई बड़ी हस्ती हुए शामिल

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हम सभी पीएम मोदी के बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को प्रतिबद्ध हैं.

दीप प्रज्वलन से की गई कार्यक्रम की शुरुआत
दीप प्रज्वलन से की गई कार्यक्रम की शुरुआत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 12:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति ‘मेरा देश पहले– द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ नरेंद्र मोदी’ का आयोजन गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया. दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस संगीतमय प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की प्रेरणादायक काहानी को लोगों तक पहुंचाया गया.

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अनेक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां उपस्थित रहीं. कार्यक्रम में ओलम्पिक मेडल विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता, साहित्य एवं कला जगत की प्रमुख हस्तियां, न्याय जगत के गणमान्य, खेल और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

पूरे देश को गौरवान्वित कराते हैं पीएम: इस दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि आज ‘मेरा देश पहले’ नाट्य संस्करण का अवलोकन करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है. उन्होंने सबसे पहले आयोजकों और विशेष रूप से मनोज मुंतशिर का धन्यवाद किया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की उन अनकही और अनसुनी घटनाओं को संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सदैव ‘सेवा ही संकल्प’ के आदर्श पर आधारित रहा है. यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जो न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि पूरे देश को गर्व और गौरव का अहसास कराते हैं. नरेंद्र मोदी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए काम करने वाले वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं. ऐसी महान शख्सियत का हमारी पार्टी का मार्गदर्शक और देश का नेतृत्व करना, हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है. हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

देशभक्ति और प्रेरणा को किया जागृत: वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भव्य आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की प्रेरक यात्रा को समझने का अद्भुत अवसर लेकर आया है. दिल्लीवासियों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से जानने और समझने का मौका मिला. यह प्रस्तुति वास्तव में सभी के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई है. उनके अलावा दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण नेतृत्व यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है. इस आयोजन ने देशभक्ति, प्रेरणा और संकल्प की नई ऊर्जा को जागृत किया है.

जीवंत रूप में किया प्रस्तुत: इस विशेष संध्या की रुपरेखा प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक मनोज मुंतशिर ने तैयार की थी. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से लेकर उनके संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन और असाधारण नेतृत्व की यात्रा को संगीतमय प्रस्तुतियों, भावपूर्ण कथानक और भव्य मंचीय प्रदर्शनों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया. प्रसिद्ध गायक बी प्राक और अन्य प्रतिष्ठित कलाकारो ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से समां बांध दिया.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली की सड़कों को आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से बदलने की तैयारी, 15 साल बाद एक साथ लगेंगी 45 हजार लाइटें

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने तीन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का किया शुभारंभ, जानें क्या है नए पाठ्यक्रम में

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODI BIRTHDAYDELHI CM REKHA GUPTAJP NADDAMERA DESH PEHLE EVENT IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.