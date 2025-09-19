ETV Bharat / state

दिल्ली में 'मेरा देश पहले- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' कार्यक्रम की संगीतमय प्रस्तुति, जेपी नड्डा सहित कई बड़ी हस्ती हुए शामिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति ‘मेरा देश पहले– द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ नरेंद्र मोदी’ का आयोजन गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया. दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस संगीतमय प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की प्रेरणादायक काहानी को लोगों तक पहुंचाया गया.

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अनेक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां उपस्थित रहीं. कार्यक्रम में ओलम्पिक मेडल विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता, साहित्य एवं कला जगत की प्रमुख हस्तियां, न्याय जगत के गणमान्य, खेल और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

पूरे देश को गौरवान्वित कराते हैं पीएम: इस दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि आज ‘मेरा देश पहले’ नाट्य संस्करण का अवलोकन करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है. उन्होंने सबसे पहले आयोजकों और विशेष रूप से मनोज मुंतशिर का धन्यवाद किया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की उन अनकही और अनसुनी घटनाओं को संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सदैव ‘सेवा ही संकल्प’ के आदर्श पर आधारित रहा है. यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जो न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि पूरे देश को गर्व और गौरव का अहसास कराते हैं. नरेंद्र मोदी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए काम करने वाले वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं. ऐसी महान शख्सियत का हमारी पार्टी का मार्गदर्शक और देश का नेतृत्व करना, हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है. हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.