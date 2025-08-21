मेरठ : दिल की बीमारी हो, शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूमर हो, कैंसर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं तो खास मशरूम वाली चाय की चुस्की लेना न भूलें. यह कई अन्य बीमारियों में भी लाभदायक है. मेरठ के मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में मशरूम की खास किस्मों का ईजाद किया गया है. एक्सपर्ट का दावा है कि यह मशरूम सेहत का खजाना है. यह शरीर को कई बीमारियों से बचाता है. यह किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका अदा कर सकता है.

धर्मग्रंथ अथर्ववेद के सुश्रुत संहिता में भी मशरूम का जिक्र है. इससे देवताओं के लिए सोमरस तैयार किया जाता था. मशरूम का महत्व मौजूदा समय में भी काफी ज्यादा है. इसी के मद्दनेजर मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में नई किस्मों के मशरूम की खोज की गई. इन्हें केवल चाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मशरूम की नई किस्मों को विकसित करने में कितना समय लगा?, दूसरी प्रजातियों से यह कितना अलग है?, इससे कौन-कौन से लाभ हैं?, इन सभी बिंदुओं पर ईटीवी भारत ने केंद्र के प्रभारी डॉक्टर गोपाल सिंह, एग्री बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. आरएस सेंगर और शोध छात्र क्षितिज यादव से विस्तार से बातचीत की. पढ़िए खास रिपोर्ट...

मशरूम एक्सपर्ट डॉ. गोपाल सिंह ने विस्तार से दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

कई बीमारियों की रोकथाम में सहायक : केंद्र में तैयार दो खास किस्मों की मशरूम से आसानी से चाय बन सकेगी. लोग इसकी सेहत वाली चुस्की ले सकेंगे. मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और हिमाचल के सोलन में स्थित डायरेक्ट्रेट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर चाय वाली मशरूम की नई किस्में तैयार की हैं. ये कैंसर समेत कई बीमारियों की रोकथाम में सहायक हैं. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और मशरूम एक्सपर्ट डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि शोध के बाद इसे विकसित किया गया है. वह बताते हैं कि मशरूम की चाय पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है. मशरूम की चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और काफी मात्रा में मिनरल्स होते हैं. यह सेहत के लिए लाभदायक होते हैं.

दुनिया में हैं मशरूम की 14 हजार प्रजातियां : डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि दुनिया में 14 हजार मशरूम की प्रजातियां हैं. इनमें से केवल 1400 प्रजातियां ही खाने योग्य हैं. भारत में खाने योग्य करीब 60 प्रजातियां हैं. मेरठ के मोदीपुरम स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र में 8 तरह की मशरूमों पर रिसर्च किया जा रहा है. इनमें से एक बटन मशरूम का इस्तेमाल देशभर के लोग सब्जी आदि के रूप में करते हैं. इसी प्रकार ढींगरी मशरूम भी है. इसे ऑयस्टर मशरूम भी कहा जाता है. इसका उत्पादन देश में 17 फीसदी होता है. इसी प्रकार मिल्की मशरूम भी है. इसका उत्पादन पूरे देश में 7 से 8 फीसदी ही होता है.

मशरूम की चाय पीने से शरीर में होते हैं कई बदलाव. (Graphics Credit; ETV Bharat)

ऐसे तैयार की जा सकती है चाय : प्रोफेसर गोपाल सिंह बताते हैं अनुसंधान केंद्र में औषधीय मूल्यों वाले 4 से 5 प्रकार की अन्य मशरूमों पर भी शोध चल रहा है. इनमें से अभी 2 प्रकार की मशरूमों को चाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. एक प्रजाति को कीड़ा जड़ी मशरूम (Cordyceps Militaris Mushroom) कहते हैं. इसका वैज्ञानिक नाम स्किजोफिलम कम्यून है. वहीं एक वैरायटी स्प्लिट-गिल मशरूम (split gill Mushroom) है. दोनों किस्म की मशरूम का इस्तेमाल हम चाय की तरह कर सकते हैं. इसके लिए पानी में इन विशेष वैरायटी वाले मशरूम के पाउडर या फिर पत्तों को डालकर चाय की तरह उबाल लेंगे. इच्छा अनुसार चाय की पत्ती, चीनी, इलायची, दूध आदि भी डाली जा सकती है.

कैंसर-ट्यूमर से भी बचाएगा मशरूम. (Graphics Credit; ETV Bharat)

कैंसर के खतरे को भी कम करेगी मशरूम वाली चाय : प्रोफेसर गोपाल सिंह बताते हैं कि कीड़ा जड़ी और स्प्लिट-गिल मशरूम का औषधीय महत्व काफी ज्यादा है. अगर किसी को अपच की समस्या है, शरीर में सूजन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव लगा रहता है तो मशरूम वाली चाय पीकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है. इस किस्म के मशरूमों में ऐसे भी औषधीय गुण हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को भी पनपने से रोकते हैं. ट्यूमर जैसी बीमारी में भी ये मशरूम लाभदायक हैं. ये दवा रूप में काम नहीं करेगी, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व कई तरह से इन बीमारियों में स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएंगे. यह ऐसा खाद्य पदार्थ है जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है. रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है. जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता है.

3 साल के बाद विशेषज्ञों को मिली कामयाबी. (Graphics Credit; ETV Bharat)

90 प्रतिशत मशरूम की प्रजातियां जहरीली : मशरूम अनुसंधान केंद्र के प्रभारी कहते हैं कि देहात क्षेत्र में खासतौर से मशरूम को सांप की छतरी या कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है. 90 प्रतिशत मशरूम की प्रजातियां जहरीली हैं. केवल 10 प्रतिशत ही खाने के योग्य हैं. ऐसे में खुद से कहीं मशरूम उग आए तो उसे देखकर ललचाएं नहीं. इनकी पहचान केवल इन्हें देखकर ही नहीं की जा सकती है. इसके लिए प्रयोगशाला में इनकी जांच होनी जरूरी है. इसके बाद ही इन्हें खाने लायक कहा जा सकता है. पहचान के बाद ही इनका इस्तेमाल करें. मशरूम के बारे में लोगों को जानकारी कम है. इससे जुड़ी कोई जानकारी लेनी है तो मशरूम अनुसंधान केंद्र पर आ सकते हैं. यहां साल से 3 से 4 बार इसे लेकर प्रशिक्षण भी कराया जाता है.

इम्यूनिटी को बढ़ाता है यह खास मशरूम. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे तैयार की जाती है खास किस्म की मशरूम : पीएचडी कर रहे शोध छात्र क्षितिज यादव ने बताया कि सीजोफाइलम प्रजाति का मशरूम भूसे के बैग पर उगाया जाता है. इसकी एक प्लेट होती है. बाद में गेहूं के भूसे पर मशरूम के बीज का उत्पादन किया जाता है. गेहूं की शीड्स पर इनकी माइसीलियम उगती है. इसके बाद भूसे के कई पैकेट बनाए जाते हैं. पैकेट को स्टरलाइज किया जाता है. इसके बाद माइसीलिया चढ़ी गेहूं के शीड्स को भूसे के बैग पर छिड़क दिया जाता है. इसके बाद इन्हें उचित तापमान में रखा जाता है. जिससे नमी आदि सही मात्रा में बरकरार रहे. करीब एक महीने के अंदर मशरूम निकलने लगते हैं.

2 हजार रुपये किलो है मशरूम की कीमत. (Photo Credit; ETV Bharat)

केवल चाय के रूप में किया जा सकता है इस्तेमाल : शोध कर रहे क्षितिज यादव ने बताया कि schizophyllum mushroom रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसमें schizophyllan रसायन पाया जाता है. इसमें एंटी कैंसर केमिकल्स पाए जाते हैं. schizophyllum mushroom दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. स्प्लिट-गिल और कीड़ा जड़ी मशरूम का इस्तेमाल केवल चाय के लिए ही किया जा सकता है. अन्य मशरूमों की तरह इनकी सब्जी आदि नहीं बनाई जा सकती है. यह रक्त वाहिकाओं में हानिकारक रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है. यह किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का जरिया हो सकता है.

सेहत के लिए उपयोगी है मशरूम. (Photo Credit; ETV Bharat)

जल्द ही आम लोगों के बीच पहुंचेगी यह खास प्रजाति : सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीबायो टेक्नोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरएस सेंगर ने बताया कि इस विशेष मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय का मशरूम अनुसंधान तेजी से काम कर रहा है. सबसे पहले वेस्ट यूपी के किसानों को इसे उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस दिशा में काफी काम हो रहा है. उम्मीद है जल्द ही यह आम लोगों के बीच पहुंच जाएगा. मशरूम की चाय में मौजूद बीटा-ग्लूकंस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं. चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं.

खास मशरूम में मिलती हैं ये खूबियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

2 हजार रुपये किलो है कीमत, विदेश में भी डिमांड : डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि मशरूम की महत्ता और इसके औषधीय गुण को देखते हुए विदेश में भी मशरूम की चाय की मांग बढ़ रही है. खास किस्म की दोनों मशरूम की प्रजातियों को तैयार करने में 3 साल का वक्त लग गया. इसकी कीमत अभी 2 हजार रुपये किलो है. आने वाले दिनों में इसे अपने घरों में भी उगाना आसान होगा. यह मशरूम की आम किस्मों से काफी अलग है. इनके गुण भी अलग हैं. बेहद गुणकारी होने के कारण अपने देश में भी आगामी समय में इनकी मांग बढ़ेगी. भविष्य में यह स्वरोजगार के नए विकल्प के रूप में उभर सकता है.

