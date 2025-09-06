19वीं शताब्दी में ₹50 हजार महीने था डाक टिकट खर्च; लखनऊ के म्यूजियम में सहेजी जाएंगी इस प्रिटिंग प्रेस और प्रकाशक की यादें

ETV Bharat / state

लखनऊ: अवध के सुप्रसिद्ध प्रकाशक मुंशी नवल किशोर के नाम पर जल्द ही लखनऊ में म्यूजियम स्थापित होने जा रहा है. मुंशीजी ऐसे प्रकाशक रहे, जिनका 1882 में हर महीने 50 हजार रुपए डाक टिकट खर्च होता था. यह डाक टिकट उनकी किताबों और पत्र-पत्रिकाओं को देश के कोने-कोने में भेजने के लिए खर्च किया जाता था. उनके प्रिटिंग प्रेस सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, लाहौर और लंदन में भी थे. ऐसे महान प्रकाशक की यादें अब म्यूजियम में सहेजी जाएंगी, ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भारत के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मुंशी नवल किशोर के इतिहास से रू-ब-रू हो सकें.

अभी राजधानी के सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी अमीरूद्दौला लाइब्रेरी में प्रिंटिंग से जुड़ी उनकी चीजें संरक्षित हैं. इस म्यूजियम में उनकी प्राचीन पत्थर की प्रिंटिंग मशीन है. पुराने रिकॉर्ड्स हैं, परिधान और विंटेज वस्तुएं हैं. इन्हें अब नए रंग-रूप में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. म्यूजियम निर्माण का कार्य कराबी आर्ट्स संस्था को दिया गया है. यह संस्था मुंशी नवल किशोर के म्यूजियम को हेरिटेज लुक में विकसित करेगी. मुंशी नवल किशोर की विरासत को सहेजने के लिए म्यूजियम में एक इंटरएक्टिव डिस्प्ले यूनिट और साउंड स्पीकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले लोगों को शानदार अनुभव मिलेगा.

अमीरूद्दौला लाइब्रेरी में बनेगा म्यूजियम. (Video Credit: ETV Bharat)

कौन थे मुंशी नवल किशोर: मुंशी नवल किशोर का जन्म 3 जनवरी 1836 को मथुरा के बलदेव नामक गांव में हुआ था. मुंशी नवल किशोर के जीवन में नया मोड़ उस समय आया, जब वह लाहौर के प्रकाशक मुंशी हरसुख राय से मिले. उनके छापाखाने में मुंशी नवल किशोर ने लगभग 4 वर्षों तक प्रकाशन का काम सीखा. इसके बाद 23 नवंबर 1858 में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू की.

मुंशी नवल किशोर ने 22 वर्ष की उम्र में अपना पहला प्रेस लखनऊ के गोलागंज में लगाया था. बाद में वह रकाबगंज होती हुई हजरतगंज में स्थाई रूप से स्थापित हुई. इसकी शुरुआत 23 नवंबर 1858 को हुई थी. इसकी शाखाएं लाहौर, कानपुर, मथुरा, पटियाला और लंदन में भी खोली गईं. 26 नवंबर 1858 को मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का प्रकाशन शुरू किया.