19वीं शताब्दी में ₹50 हजार महीने था डाक टिकट खर्च; लखनऊ के म्यूजियम में सहेजी जाएंगी इस प्रिटिंग प्रेस और प्रकाशक की यादें
लाइब्रेरी में मुंशी नवल किशोर की पुराने जमाने की प्रिंटिंग प्रेस, पत्थर की प्रिंटिंग डीईएस और पुराने समय के प्रिंटिंग ब्लॉक रखे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 7:37 AM IST
लखनऊ: अवध के सुप्रसिद्ध प्रकाशक मुंशी नवल किशोर के नाम पर जल्द ही लखनऊ में म्यूजियम स्थापित होने जा रहा है. मुंशीजी ऐसे प्रकाशक रहे, जिनका 1882 में हर महीने 50 हजार रुपए डाक टिकट खर्च होता था. यह डाक टिकट उनकी किताबों और पत्र-पत्रिकाओं को देश के कोने-कोने में भेजने के लिए खर्च किया जाता था. उनके प्रिटिंग प्रेस सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, लाहौर और लंदन में भी थे. ऐसे महान प्रकाशक की यादें अब म्यूजियम में सहेजी जाएंगी, ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भारत के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मुंशी नवल किशोर के इतिहास से रू-ब-रू हो सकें.
अभी राजधानी के सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी अमीरूद्दौला लाइब्रेरी में प्रिंटिंग से जुड़ी उनकी चीजें संरक्षित हैं. इस म्यूजियम में उनकी प्राचीन पत्थर की प्रिंटिंग मशीन है. पुराने रिकॉर्ड्स हैं, परिधान और विंटेज वस्तुएं हैं. इन्हें अब नए रंग-रूप में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. म्यूजियम निर्माण का कार्य कराबी आर्ट्स संस्था को दिया गया है. यह संस्था मुंशी नवल किशोर के म्यूजियम को हेरिटेज लुक में विकसित करेगी. मुंशी नवल किशोर की विरासत को सहेजने के लिए म्यूजियम में एक इंटरएक्टिव डिस्प्ले यूनिट और साउंड स्पीकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले लोगों को शानदार अनुभव मिलेगा.
कौन थे मुंशी नवल किशोर: मुंशी नवल किशोर का जन्म 3 जनवरी 1836 को मथुरा के बलदेव नामक गांव में हुआ था. मुंशी नवल किशोर के जीवन में नया मोड़ उस समय आया, जब वह लाहौर के प्रकाशक मुंशी हरसुख राय से मिले. उनके छापाखाने में मुंशी नवल किशोर ने लगभग 4 वर्षों तक प्रकाशन का काम सीखा. इसके बाद 23 नवंबर 1858 में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू की.
मुंशी नवल किशोर ने 22 वर्ष की उम्र में अपना पहला प्रेस लखनऊ के गोलागंज में लगाया था. बाद में वह रकाबगंज होती हुई हजरतगंज में स्थाई रूप से स्थापित हुई. इसकी शुरुआत 23 नवंबर 1858 को हुई थी. इसकी शाखाएं लाहौर, कानपुर, मथुरा, पटियाला और लंदन में भी खोली गईं. 26 नवंबर 1858 को मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का प्रकाशन शुरू किया.
हर महीने 50 हजार रुपए का डाक टिकट खर्च: अमीरुद्दौला लाइब्रेरी की अध्यक्ष सुप्रिया शर्मा ने बताया कि 1882 में मुंशी नवल किशोर के प्रिंटिंग प्रेस में 1200 कर्मचारी काम करते थे. इसका वार्षिक डाक खर्च 50 हजार रुपए था, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी रकम होती है. मुंशी नवल किशोर ने 1888 में सर सैयद अहमद और राजा शिवप्रसाद के साथ मिलकर इंडियन पेट्रियोटिक संगठन की स्थापना की.
हर धर्म की किताबें प्रकाशित हुईं: मुंशी नवल किशोर ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्मों का आदर करते हुए किताबें प्रिंट कीं. नवल किशोर का हिंदी के प्रति विशेष झुकाव था, इसीलिए उन्होंने जुलाई 1922 में माधुरी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया. अपने प्रथम अंक में ही यह पत्रिका हिंदी साहित्य की उच्च प्रतिनिधि पत्रिका बन गई. आगे चलकर करीब 90 वर्ष से अधिक का सफर करने के बाद यह प्रेस दो हिस्सों में राजा रामकुमार प्रेस और तेज कुमार प्रेस में विभाजित हो गई.
मुंशीजी से जुड़ी चीजें संरक्षित: आज भी अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में मुंशी नवल किशोर के प्रिंटिंग प्रेस में प्रयोग होने वाले प्रिंटिंग की सामग्री मौजूद है. इसमें तांबे के पत्र पर उकेरी गई प्रिंटिंग डाई के अलावा पत्थर पर कारीगरी करके तैयार किए गए प्रिंटिंग डाई भी संरक्षित है. वहीं, मुंशी नवल किशोर द्वारा प्रिंट किए गए कई ऐतिहासिक अखबार, पत्रिकाओं का प्रकाशन भी संरक्षित करके रखी गई है. इसके अलावा उनकी पोशाकें, उनका हुक्का और दूसरी जरूरत के सामानों को भी संरक्षित रखा गया है.
अमीरूद्दौला लाइब्रेरी बनेगा म्यूजियम: अमीरुद्दौला लाइब्रेरी की अध्यक्ष सुप्रिया शर्मा ने बताया कि जल्द ही इन सभी चीजों को एक म्यूजियम का रूप देकर इन्हें कॉस्केट में नए तरीकों से संरक्षित किया जाएगा. साथ ही हर एक चीज की बारीकी से डिटेलिंग कर उसे आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा. ताकि यहां घूमने आने वाले व्यक्ति को इन ऐतिहासिक चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके.
