छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुर्गा फाइट, मुर्गाबाज लगाते हैं करोड़ों का दाव, पुलिस को खबर नहीं - MURGA BAZAR IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला सिर्फ नक्सल ऑपरेशन के लिए सुर्खियों में नहीं है. यहां मुर्गा फाइट की आड़ में सट्टेबाजी होती है.

MURGA BAZAR IN NAXALGARH
नक्सलगढ़ में मुर्गों की फाइट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 11:51 PM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर का तारलागुड़ा इलाका इन दिनों मुर्गों की लड़ाई को लेकर सुर्खियों में है. तारलागुड़ा थाना क्षेत्र मवेशी तस्करी, अवैध रेत का परिवहन और सागौन लकड़ी की तस्करी के लिए भी हमेशा खबरों में रहता है. इस बार यह जिला सटोरियों के नए स्टाइल को लेकर चर्चा में है. यहां पर मुर्गा बाजार सजता है. जिसमें वाटरप्रूफ टेंट के नीचे मुर्गाबाज करोड़ों रुपये का दांव लगाते हैं.

थाने से 500 मीटर की दूरी पर मुर्गा बाजार: तारलागुड़ा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर सजने वाले इस मुर्गा बाजार में तेलंगाना के वीआईपी मुर्गाबाज आते हैं. उसके बाद लाखों और करोड़ों का दाव लगता है. उसके बाद भी हैरत की बात है कि इस सबके बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं है. इस तरह के मुर्गा बाजार पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है यह भी लाख टके का सवाल है.

BIJAPUR MURGA BAZAR
मुर्गा लड़ाई के लिए मुर्गा बाजार (ETV BHARAT)

मुर्गा बाजार के लिए वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम: ताजुब्ब की बात है कि इस तरह के मुर्गा बाजार और मुर्गा फाइट के लिए वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम किया जाता है. जिससे मुर्गों की लड़ाई के शौकीन मुर्गाबाजों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. बकायदा यहां शराब का भी बंदोबस्त रहता है. एक तरह तेलंगाना से आने वाले मुर्गाबाज शराब और चकना का मजा लेते हैं और मुर्गों की लड़ाई में लाखों रुपये का दांव लगाते हैं. शराब और चकना का दुकान लगाने वाले विक्रेताओं से बकायदा टैक्स भी लिया जाता है. यह सब होता है तारलागुड़ा पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर.

Tarlaguda Area Of Bijapur
तारलागुड़ा एरिया (ETV BHARAT)

मुर्गा फाइट के लिए टिकट की व्यवस्था: मुर्गा फाइट के लिए बकायदा टिकट की व्यवस्था भी की गई है. यहां इमली के पेड़ के नीचे तीन लेयर में फेंसिंग तैयार की जाती है. इसके फेंसिंग के अंदर जाने वालों को वीआईपी टिकट लेना पड़ता है. अंदर प्रवेश करने के लिए एक हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति राशि निर्धारित है. एक दिन में लाखों करोड़ों का दांव यहां लगता है. यहां पहुंचने वाले ज्यादातर मुर्गाबाज़ तेलंगाना के रईस होते हैं जो चार पहिया वाहनों में दांव लगाने आते हैं. सप्ताह के दो दिन शुक्रवार और रविवार को यहां मुर्गों की जंग का बाजार सजता है.

BIJAPUR MURGA BAZAR
मुर्गा लड़ाई के लिए मुर्गा बाजार (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत के सवालों पर प्रशासन का जवाब: जब इस सबके बारे में ईटीवी भारत ने भोपालपट्टनम के डीएसपी मयंक रणसिंह से बात की तो उनका सीधा जवाब था कि इस तरह के मुर्गाबाजों से प्रशासन और पुलिस का क्या लेना देना.

ऐसी कोई जानकारी नहीं है. मुर्गाबाजार से पुलिस का क्या लेनादेना. ऐसा कोई फोटो वीडियो है तो मुझे भेजिए मैं बंद करवाता हूं- मयंक रणसिंह, डीएसपी, भोपालपट्टनम

कुल मिलाकर पुलिस को अब भी पता नहीं कि इस तरह का मुर्गाबाजार और मुर्गों की फाइट की मंडी सजती है. जिसमें जमकर सट्टेबाजी और जुआ खेला जाता है. अब देखना होगा कि पुलिस इस पर कब कार्रवाई करती है.

