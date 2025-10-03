ETV Bharat / state

रेवाड़ी में व्यक्ति की हत्या, तीन आरोपियों ने श्मशान घाट ले जाकर पीटा, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर हुए फरार

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने 41 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी. आरोपी, 41 वर्षीय व्यक्ति को घर से श्मशान घाट लेकर चले गए और उस पर लाठी-डंडे और पत्थरों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. हैरानी की बात ये है कि आरोपी उस व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराकर वहां से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. आज, शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा.

व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, शहर के आदर्श नगर की बिजली बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 39 वर्षीय विवाहित व्यक्ति जगमोहन को आदर्श नगर के ही तीन युवक घर से बाइक पर बैठाकर अपने साथ श्मशान घाट ले गए. जहां व्यक्ति पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर पत्थरों से भी हिंसा की और उसका सिर फोड़ दिया, हाथ-पांव तोड़े गए. जब व्यक्ति बिल्कुल अचेत हो गया, तो उसे अस्पताल में भर्ती कर बदमाश फरार हो गए.

हत्या का केस दर्ज: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक के भाई ने बताया कि "जगमोहन की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है. उसकी दो बेटियां भी हैं. तीनों आरोपी आदर्श नगर के ही निवासी हैं, जो नशे का अवैध धंधा करते हैं. जगमोहन की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी".