ETV Bharat / state

रेवाड़ी में व्यक्ति की हत्या, तीन आरोपियों ने श्मशान घाट ले जाकर पीटा, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर हुए फरार

रेवाड़ी में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. हत्या का केस दर्ज किया गया है.

रेवाड़ी में व्यक्ति की हत्या
रेवाड़ी में व्यक्ति की हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने 41 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी. आरोपी, 41 वर्षीय व्यक्ति को घर से श्मशान घाट लेकर चले गए और उस पर लाठी-डंडे और पत्थरों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. हैरानी की बात ये है कि आरोपी उस व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराकर वहां से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. आज, शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा.

व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, शहर के आदर्श नगर की बिजली बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 39 वर्षीय विवाहित व्यक्ति जगमोहन को आदर्श नगर के ही तीन युवक घर से बाइक पर बैठाकर अपने साथ श्मशान घाट ले गए. जहां व्यक्ति पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर पत्थरों से भी हिंसा की और उसका सिर फोड़ दिया, हाथ-पांव तोड़े गए. जब व्यक्ति बिल्कुल अचेत हो गया, तो उसे अस्पताल में भर्ती कर बदमाश फरार हो गए.

हत्या का केस दर्ज: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक के भाई ने बताया कि "जगमोहन की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है. उसकी दो बेटियां भी हैं. तीनों आरोपी आदर्श नगर के ही निवासी हैं, जो नशे का अवैध धंधा करते हैं. जगमोहन की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी".

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, थाना प्रभारी, विद्यासागर ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है".

ये भी पढ़ें: लव मैरिज के बाद मायके भागी पत्नी, पति पर दर्ज कराई FIR, मायके वालों ने शख्स को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा

ये भी पढ़ें: नूंह में मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

रेवाड़ी में हत्याREWARI ADARSH ​​NAGARMURDERED IN REWARIMURDERED IN REWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.