गैस सिलेंडर से कर दिया मर्डर, दुर्ग में हत्या की दर्दनाक वारदात

पुलिस को सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट के पास एक शव पड़ा है. पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची. शव की पहचान शंभू उड़िया के रूप में की गई. आरोपी को दबोचने के लिए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया. त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वारदात के पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए अलग-अलग टीम गठित की और 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया : हर्षित मेहरा, सीएसपी

पकड़ा गया आरोपी: युवक की हत्या किए जाने की खबर मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया. पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी नशे का आदि है और अक्सर नशे में डूबा रहता है. पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरु कर दी है.

सिलेंडर मारकर हत्या: मृतक शंभू उड़िया और आरोपी भूपेंद्र सागर दोनों एक ही जगह खाना खा रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. जुबानी विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. आरोप है कि भूपेंद्र सागर नाम के शख्स ने वहां पर रखे गैस सिलेंडर से शंभू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गैस सिलेंडर की चोट से शंभू का सिर लहूलुहान हो गया. मौके पर ही शंभू की मौत हो गई.

दुर्ग: कोतवाली थाना इलाके से हत्या की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. यहां एक युवक ने दूसरे युवक पर गैस सिलेंडर से जानलेवा हमला कर दिया. जानलेवा हमले में युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान शंभू उड़िया के रुप में हुई है. पुलिस ने हत्या के आरोप में भूपेंद्र सागर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. सिटी कोतवाली पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी नशे का आदि है.

नशे के चक्कर में बढ़ रहा अपराध: ये कोई पहला मामला नहीं जब नशे की हालत में किसी शख्स ने इस तरह की खतरनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. दुर्ग शहर में तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं. अक्सर मामूली को विवाद को सुलझाने के बजाए लोग मारपीट और कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ज्यादातर मामलों में ये बात सामने आती है कि हत्या की वारदात के पीछे मामूली विवाद ही वजह रही. दुर्ग शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर पहले भी कांग्रेस शासन और प्रशासन को घेरती रही है.

