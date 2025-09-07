ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर से कर दिया मर्डर, दुर्ग में हत्या की दर्दनाक वारदात

2 युवकों के बीच खाना खाने के दौरान विवाद हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया.

MURDER IN DURG
गैस सिलेंडर से कर दिया मर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 7:50 AM IST

4 Min Read

दुर्ग: कोतवाली थाना इलाके से हत्या की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. यहां एक युवक ने दूसरे युवक पर गैस सिलेंडर से जानलेवा हमला कर दिया. जानलेवा हमले में युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान शंभू उड़िया के रुप में हुई है. पुलिस ने हत्या के आरोप में भूपेंद्र सागर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. सिटी कोतवाली पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी नशे का आदि है.

सिलेंडर मारकर हत्या: मृतक शंभू उड़िया और आरोपी भूपेंद्र सागर दोनों एक ही जगह खाना खा रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. जुबानी विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. आरोप है कि भूपेंद्र सागर नाम के शख्स ने वहां पर रखे गैस सिलेंडर से शंभू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गैस सिलेंडर की चोट से शंभू का सिर लहूलुहान हो गया. मौके पर ही शंभू की मौत हो गई.

पकड़ा गया आरोपी: युवक की हत्या किए जाने की खबर मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया. पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी नशे का आदि है और अक्सर नशे में डूबा रहता है. पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरु कर दी है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट के पास एक शव पड़ा है. पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची. शव की पहचान शंभू उड़िया के रूप में की गई. आरोपी को दबोचने के लिए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया. त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वारदात के पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए अलग-अलग टीम गठित की और 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया: हर्षित मेहरा, सीएसपी

नशे के चक्कर में बढ़ रहा अपराध: ये कोई पहला मामला नहीं जब नशे की हालत में किसी शख्स ने इस तरह की खतरनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. दुर्ग शहर में तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं. अक्सर मामूली को विवाद को सुलझाने के बजाए लोग मारपीट और कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ज्यादातर मामलों में ये बात सामने आती है कि हत्या की वारदात के पीछे मामूली विवाद ही वजह रही. दुर्ग शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर पहले भी कांग्रेस शासन और प्रशासन को घेरती रही है.

8 अप्रैल 2025: खार से युवक की अधजली लाश मिली. पुलिस ने जांच के बाद महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों में पत्नी बेटी और दामाद शामिल हैं. मृतक युवक कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था और फिर से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे रहा था.

27 अप्रैल 2024: पैसों के लालच में तीन लोगों ने एक शख्स की हत्या कर दी. हत्या के बाद तीनों ने शव को छिपा दिया.पहले शव को देखकर अंदाजा लगाया गया कि मौत हार्ट अटैक से हुई है.हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

6 सितंबर 2025: दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शाम के वक्त 2 महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई. पीड़ित महिलाएं स्कूटी से अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी. तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनको घेर लिया और उनको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. मौके से बदमाश दोनों महिलाओं के चेन लूटकर फरार हो गए.

