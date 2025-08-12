ETV Bharat / state

खेत के विवाद को लेकर हत्या: कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT

धौलपुर में खेत के विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ADJ Court Dholpur
एडीजे कोर्ट धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
धौलपुर: जिले के बाड़ी उपखंड स्थित एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव में हुए देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

अपर लोक अभियोजक मनोज परिहार ने बताया कि मामला 3 जनवरी, 2019 का है. अतिराजपुरा निवासी देशराज गुर्जर अपने भाई देवेंद्र और सोनू के साथ रात में बाड़ी से घर लौट रहा था. गांव के पास करीब एक दर्जन लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया. हमले के दौरान गोली लगने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेंद्र और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मृतक के बड़े भाई विजय सिंह ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

खेत के विवाद में की हत्या: पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण एडीजे कोर्ट में पेश किया था. एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी गब्बर, रहीस, सोनू, रघुवर, गंभीर, राधारमन और श्रीभान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में कुछ आरोपी अब भी फरार हैं. अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार के अनुसार, यह विवाद एक ही परिवार के चाचा-ताऊ की फैमिली के बीच का था. सभी के खेत एक ही स्थान पर स्थित हैं और खेत की मेढ़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसमें देशराज की जान चली गई और उनके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए.

