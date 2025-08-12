धौलपुर: जिले के बाड़ी उपखंड स्थित एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव में हुए देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

अपर लोक अभियोजक मनोज परिहार ने बताया कि मामला 3 जनवरी, 2019 का है. अतिराजपुरा निवासी देशराज गुर्जर अपने भाई देवेंद्र और सोनू के साथ रात में बाड़ी से घर लौट रहा था. गांव के पास करीब एक दर्जन लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया. हमले के दौरान गोली लगने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेंद्र और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मृतक के बड़े भाई विजय सिंह ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

हत्या दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat Dholpur)

खेत के विवाद में की हत्या: पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण एडीजे कोर्ट में पेश किया था. एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी गब्बर, रहीस, सोनू, रघुवर, गंभीर, राधारमन और श्रीभान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में कुछ आरोपी अब भी फरार हैं. अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार के अनुसार, यह विवाद एक ही परिवार के चाचा-ताऊ की फैमिली के बीच का था. सभी के खेत एक ही स्थान पर स्थित हैं और खेत की मेढ़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसमें देशराज की जान चली गई और उनके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए.