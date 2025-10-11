1 बीड़ी के लिए मर्डर, रायपुर के अभनपुर में हुई अजीबोगरीब वारदात
मृतक युवक से तीन शराबियों ने बीड़ी मांगी जिसपर उसने देने से इंकार कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 6:06 PM IST
रायपुर: अभनपुर थाना क्षेत्र पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि आमनेर नाला के पास किसी ने सोनू पाल की हत्या कर दी है. इस सूचना के आधार पर अभनपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची और अपनी जांच शुरू की. जांच के दौरान शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अभनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्या के पीछे बीड़ी नहीं देने का विवाद था. आरोपियों ने मृतक से पीने के लिए बीड़ी मांग जिसपर सोनू पाल ने देने से मना कर दिया. इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी.
बीड़ी के लिए कर दिया मर्डर: ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि "अभनपुर पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि आमनेर स्थित नाला में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की. आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया".
पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुई की तीनों आरोपियों ने मृतक से मौके पर बीड़ी पीने के लिए मांगी. जिसपर मृतक ने बीड़ी देने से इंकार कर दिया. इस बात को लेकर तीनों ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस की पूछताछ में सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है: कीर्तन राठौर, ग्रामीण एडिशनल एसपी
अभनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार: पकड़े गए तीनों आरोपी अभनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. जिसमें सुमित बांदे, अजय रातरे और गुलशन गायकवाड का नाम शामिल है. घटना के बारे में अभनपुर पुलिस ने बताया कि ''तीनों आरोपियों के साथ ही मृतक सोनू पाल अभनपुर के शराब दुकान के अहाता में 9 अक्टूबर की रात को बैठकर शराब पी रहे थे. मृतक सोनू पाल से आरोपियों ने बीड़ी की मांग की. जिसपर सोनू पाल ने बीड़ी देने से इनकार कर दिया. कुछ देर के बाद आरोपियों के साथ मृतक का विवाद हुआ. विवाद के बाद आरोपियों ने मृतक को नशा करने की बात कहकर मोटरसाइकिल में बैठाकर वारदात वाली जगह ले गए. यहां आरोपियों ने सोनू पाल की पत्थर मारकर हत्या कर दी और उसके शव को नाले में फेंक दिया.
नाबालिगों ने कर दिया मर्डर, बस्तर के दशहरा पसरा में हुई वारदात
दिवाली का खर्चा निकालने महिला की हत्या, नकली बालियों को सोना समझकर कान भी काटा
गनियारी डबल मर्डर केस में खुलासा, पुलिस गिरफ्त में दादी पोती का हत्यारा