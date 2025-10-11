ETV Bharat / state

1 बीड़ी के लिए मर्डर, रायपुर के अभनपुर में हुई अजीबोगरीब वारदात

रायपुर: अभनपुर थाना क्षेत्र पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि आमनेर नाला के पास किसी ने सोनू पाल की हत्या कर दी है. इस सूचना के आधार पर अभनपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची और अपनी जांच शुरू की. जांच के दौरान शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अभनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्या के पीछे बीड़ी नहीं देने का विवाद था. आरोपियों ने मृतक से पीने के लिए बीड़ी मांग जिसपर सोनू पाल ने देने से मना कर दिया. इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी.

बीड़ी के लिए कर दिया मर्डर: ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि "अभनपुर पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि आमनेर स्थित नाला में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की. आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया".

