जांजगीर चांपा में कथित जादू टोना का शक, भाई ने की भाई की हत्या

हत्या की वारदात के बाद आरोपी भागने की फिराक में था लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया.

MURDER ON SUSPICION OF WITCHCRAFT
जादू टोना के शक भाई ने की भाई की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 8:11 PM IST

जांजगीर चांपा: चांपा थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की हत्या कर दी. आरोपी ने अपने ही भाई का कत्ल जादू टोने के शक में कर दिया. आरोपी ने वारदात को मृतक के घर के बाहर अंजाम दिया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई भागने की फिराक में था. पुलिस ने आरोपी के शहर छोड़ने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

आरोपी चलाता है ढाबा: आरोपी भाई प्रकाश इंडस्ट्रीज के सामने छोटा सा ढाबा चलाता है. आरोपी को शक था कि उसका भाई जो दूर का रिश्तेदार है, जादू टोना करता है. आरोपी को शक था कि उसके भाई के जादू टोना करने से ही उसकी दुकान नहीं चलती है. इस बात को लेकर दोनों भाईयों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था.

थाने तक पहुंच चुका था मामला: आरोपी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया था कि उसका भाई पीपल चौक के पास मकान में अकेले रहता है. पीपल चौक के पास स्थित शिव मंदिर में पूजा पाठ करता है. आरोपी हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा किया करता था कि उसका भाई जादू टोना करता है जिसकी वजह से उसकी दुकान कम चल रही है.

क्या हुआ वारदात वाले दिन: घटना वाले दिन लक्ष्मण पाल अपने घर पर था. शाम करीबन 7:00 इसकी नाबालिक लड़की पास के किराना दुकान में सामान लेने गई हुई थी. तभी पीपल चौक के पास बच्ची ने देखी कि इसके बड़े पापा अजीत पाल उसके दादा को मार रहे हैं. बच्ची ने देखा कि उसके बड़े पापा हाथ में हसिया लिए हुए हैं. इस बात की जानकारी उसने तुरंत जाकर अपने पिता को दी. तब पीड़ित लक्ष्मण पाल मौके पर पहुंचा. मौके पर उसने देखा कि उसके पिता राम प्रसाद पाल घर के बाहर रोड पर पड़े हैं. गले से खून बह रहा है. परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर तुरंत जख्मी को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि जख्मी शख्स की मौत हो चुकी है. चांपा थाने ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी.

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा: चांपा थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, SDOP चापा यदुमणि सिदार को दी. अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरु की गई. थाना चापा से जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में तत्काल एक टीम मौके की ओर रवाना किया गया. टीम ने आरोपी के घर में दबिश दी लेकिन आरोपी घर से फरार मिला. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी हथनेवरा चौक की ओर भाग रहा है. सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी करके आरोपी को PIL प्लांट के पास पकड़ा गया. पूछताछ करने पर आरोपी अजीत पाल प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करता रहा. पुलिस ने जब सख्ती बरती तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को बरामद कर लिया.

