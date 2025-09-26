ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में प्रधान पति को दावत में नहीं बुलाने पर युवक की हत्या, गांव में तनाव, पुलिस फोर्स तैनात

मृतक अवनीश (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 10:59 AM IST 2 Min Read