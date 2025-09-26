शाहजहांपुर में प्रधान पति को दावत में नहीं बुलाने पर युवक की हत्या, गांव में तनाव, पुलिस फोर्स तैनात
बेटे के नामकरण संस्कार पर युवक ने रखा था कार्यक्रम, मातम में बदल गईं परिवार की खुशियां.
Published : September 26, 2025 at 10:59 AM IST
शाहजहांपुर : जिले के तिलहर इलाके में नामकरण कार्यक्रम में विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि ग्राम प्रधान पति को दावत में न बुलाने पर वारदात को अंजाम दिया गया. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. वहीं, हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. इस घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.
घटना थाना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. पुलिस अधीक्षक राजीव द्विवेदी ने बताया कि अवनीश कुमार के बेटे का नामकरण संस्कार की गुरुवार रात दावत थी. बताया जा रहा है कि अवनीश ने ग्राम प्रधान पति सुखदेव को दावत में नहीं बुलाया था. इसी से विवाद हुआ. सुखदेव ने अवनीश को गोली मार दी. अवनीश को आनन- फानन अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो गई थी.
इधर, अवनीश की हत्या से खुशी का माहौल गम में बदल गया. परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर ग्राम प्रधान पति सुखदेव को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी राजीव द्विवेदी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया था. उसको भी चोटें आई हैं. उसे उपचार के लिए रेफर किया गया है.
इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई. एहतियातन पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
