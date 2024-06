ETV Bharat / state

पति को छोड़ प्रेमी के साथ 9 साल रही, फिर दूसरे प्रेमी से करा दी उसकी हत्या, प्रेमिका सहित 5 गिरफ्तार - Girlfriend had got murder done

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 12 hours ago

आगरा में युवक की हत्या का खुलासा. (video credit etv bharat) आगरा : पुलिस कमिश्नरेट की मलपुरा थाना पुलिस ने सरेराह हुई युवक की हत्या का 12 घंटे में रविवार को पर्दाफाश कर दिया. युवक की शिनाख्त होने पर परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई में मदद से साफ इनकार कर दिया था. क्योंकि मृतक ने जिस महिला की खातिर 15 साल पहले परिजनों को छोड़कर प्रॉपर्टी बेच दी थी, उसी प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई है. पुलिस के मुताबिक प्रेमिका ने साजिश कर युवक को मिलने के लिए बुलाया और हत्या करा दी. पुलिस ने प्रेमिका समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन्होंने कबूला है कि बेसबॉल के बैट और डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई थी. मलपुरा थाना क्षेत्र में आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित रोहता नहर के पास शनिवार दोपहर दिनदहाडे एक युवक की हत्या हुई थी. उसका लहूलुहान शव नहर किनारे चकरोड के बीच शव पड़ा मिला था. राहगीरों ने मौके से एक महिला और अन्य बाइक सवार को मौके से भागते देखा था. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. तब युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई थी. डीसीपी पश्चिमी जोन सोनम कुमार ने बताया कि मृतक के पास मिले मोबाइल और पर्स से पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया. जिस पर युवक की शिनाख्त ब्रजवीर सिंह (40) निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई. मगर, परिजनों ने कहा कि उनका ब्रजवीर से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने पुलिस की किसी भी कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने छानबीन की. सीसीटीवी कैमरे और अन्य पहलुओं की छानबीन के बाद पुलिस ने सबसे पहले मृतक ब्रजवीर सिंह की प्रेमिका कविता चाहर को सैंथिया एस्टेट कॉलोनी से दबोचा. इसके बाद उसके साथी सुरेंद्र चाहर समेत चार को दबोचा.



डीसीपी पश्चिमी जोन सोनम कुमार ने बताया कि मृतक की गिरफ्तार प्रेमिका कविता चाहर ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी शादी गाजियाबाद में हुई थी. तभी सन 2009 में उसकी ब्रजवीर सिंह से दोस्ती हुई. जिस पर पति को छोड़कर ब्रजवीर के साथ लिवइन रिलेशन में रहने लगी. ब्रजवीर ने अपनी प्रॉपटी बेच दी और आगरा आ गया. तभी से दोनों लिवइन में रहने लगे. सन 2017 में युवती की दोस्ती सुरेंद्र चाहर से हुई. जिस पर ब्रजवीर सिंह को छोड़ दिया. इसके बाद सुरेंद्र चाहर के साथ रहने लगी. इससे गुस्साए ब्रजवीर सिंह ने सुरेंद्र चाहर के कपड़े के शोरूम में 2019 में आग लगा दी थी. जिसमें युवती गवाह थी. ब्रजवीर सिंह जेल गया था. इसके बाद भी ब्रजवीरलगातार परेशान कर रहा था. पूछताछ में गिरफ्तार प्रेमिका कविता चाहर ने बताया कि ब्रजवीर की आए दिन की हरकत और पीछा करने की वजह से उसकी हत्या करने की सुरेंद्र चाहर, अतुल, रोहित उर्फ राजा और सोनू के साथ साजिश रची. जिसके तहत उसे बुलाया. जहां पर सुरेंद्र, अतुल, रोहित और सोनू भी थे. बातचीत के दौरान ही ब्रजवीर ने झगडा किया. जिस पर मारपीट शुरू हो गई. जिसमें ही ब्रजवीर की बेसबाल के बैट और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई.