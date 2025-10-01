ETV Bharat / state

एमसीबी में युवक की बेरहमी से हत्या. लाखनटोला से मिला शव, जनकपुर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम लाखनटोला में 28 सितंबर 2025 की रात 22 वर्षीय कृष्ण कुमार यादव उर्फ बब्लू उर्फ सुनील की टांगी मारकर हत्या कर दी गई. जनकपुर पुलिस के मुताबिक सुबह भैंस चराने निकला बृजकुमार शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की. देर रात गांव के मुख्य मार्ग पर ग्रामीण के घर पास खून से लथपथ कृष्ण कुमार यादव का शव मिला. शव पर चोटों के गंभीर निशान पाए गए. मौके से पुलिस को एक टंगिया भी मिली है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

लापता ग्रामीण का मिला शव: सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी भरतपुर के निर्देश पर जनकपुर थाना पुलिस ने टीम गठित कर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. एफएसएल टीम और डॉग स्कॉड ने मौके का निरीक्षण किया. ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ के बाद साक्ष्य जुटाए गए. मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स और संपर्कों की जांच भी की गई.



जनकपुर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार (ETV Bharat)

हत्या के पीछे जमीन विवाद का शक: पुलिस जांच में पता चला कि मृतक और आरोपी पुरुषोत्तम बैगा के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. 28 सितंबर की रात कृष्ण कुमार यादव, पुरुषोत्तम बैगा और अन्य साथी मुर्गा खाने और शराब पीने के लिए तरतोरा बांध गए थे. रात 8 बजे सभी घर लौट रहे थे. लौटने के दौरान आरोपी पुरुषोत्तम बैगा और कृष्ण कुमार यादव के बीच जमीन को लेकर वाद विवाद होने लगा. विवाद बढ़ने पर पुरुषोत्तम बैगा ने टांगी से कृष्ण कुमार यादव पर 3 से 4 जानलेवा वार कर दिए. हमले के दौरान टांगी की बेट भी टूट गई. आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को 30 से 35 मीटर दूर तक घसीटा और फिर उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी टांगी की टूटी बेट और अपने खून से सने कपड़े लेकर फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खून से सने कपड़े और टांगी की बेट को जंगल में छिपा दिया.