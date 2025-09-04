ETV Bharat / state

कोडरमा में गार्ड की हत्या, मैगजीन हाउस के फरार ड्राइवर पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस - MAGAZINE HOUSE GUARD MURDER

कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में मैगजीन हाउस के गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

गार्ड की हत्या के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 5:33 PM IST

कोडरमा: पुरनाडीह पंचायत के ग्राम नवादा में देर रात मैगजीन हाउस के गार्ड की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान पुरनाडीह पंचायत के नवादा निवासी 65 वर्षीय कैलाश दास के रूप में हुई है. मामले की जानकारी देते हुए मृतक की बहू ने बताया कि बुधवार रात वे लोग करमा पर्व मनाने के बाद ससुर को खाना खिलाकर, ड्यूटी के लिए उक्त मैगजीन हाउस भेज दिए. उन्होंने बताया कि मैगजीन हाउस की चाभी वाहन चालक श्याम के पास थी. कैलाश दास, श्याम सिंह से चाभी लेकर मैगजीन हाउस चले गए.

कैलाश दास की पिटाई और फिर हत्या

जिसके बाद श्याम सिंह रात करीब 10 बजे मैगजीन हाउस पहुंचा और कैलाश दास को आवाज लगाई. कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब कैलाश दास की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो श्याम सिंह ने गेट खोलते हुए गुस्से में कैलाश दास के साथ मारपीट की और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया. घटनास्थल पर ईट के टुकड़े मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि कैलाश दास की हत्या हुई है.

गार्ड की हत्या के बाद गांव में कोहराम (Etv Bharat)

घटनास्थल से फरार है आरोपी ड्राइवर

घटना की सूचना मिलने के बाद नवालशाही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की. वहीं मैगजीन संचालक रूपक सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर श्याम सिंह, खाली पड़े विस्फोटक वाहन को लेकर फरार हो गया.

Fine photo of deceased Kailash Das
मृतक कैलाश दास की फाइन फोटो (Etv Bharat)

परिजनों की ओर से फिलहाल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. हालांकि परिजन वहां काम करने वाले वाहन चालक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. चालक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, उसकी खोजबीन की जा रही है. चालक के गिरफ्तार होने पर ही मामले का खुलासा हो पाएगा: शशिभूषण कुमार, थाना प्रभारी, नवलशाही

