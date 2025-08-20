चूरू: रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में पुरानी रंजिश को लेकर 23 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में दादा ने पुलिस थाने में बुधवार की शाम गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.
सीआई दिलीपसिंह ने बताया कि गांव पाबूसर निवासी पैपाराम पुत्र केसराराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई इंद्रास मेघवाल व भतीजे परमेश्वरलाल मेघवाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार की देखरेख वह कर रहा है. मंगलवार की रात उसके पास बेटे गुमानाराम ने फोन कर भतीजे परमेश्वरलाल के 23 वर्षीय पुत्र पूनमचंद की हत्या होने की सूचना दी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूनमचंद के घर के पास गांव के ही जीवणराम पुत्र समंदरराम ने पुरानी रंजीश को लेकर लाठी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.
इस मामले की सूचना उसने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने पूनमचंद को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव का गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.