ETV Bharat / state

चूरू के रतनगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर युवक का मर्डर, मामले की जांच में जुटी पुलिस - YOUTH MURDER IN CHURU

रतनगढ़ के पाबूसर गांव में एक युवक की हत्या मामले में परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं.

Youth murdered in Ratangarh
रतनगढ़ में युवक की हत्या (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 9:11 PM IST

1 Min Read

चूरू: रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में पुरानी रंजिश को लेकर 23 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में दादा ने पुलिस थाने में बुधवार की शाम गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

सीआई दिलीपसिंह ने बताया कि गांव पाबूसर निवासी पैपाराम पुत्र केसराराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई इंद्रास मेघवाल व भतीजे परमेश्वरलाल मेघवाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार की देखरेख वह कर रहा है. मंगलवार की रात उसके पास बेटे गुमानाराम ने फोन कर भतीजे परमेश्वरलाल के 23 वर्षीय पुत्र पूनमचंद की हत्या होने की सूचना दी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूनमचंद के घर के पास गांव के ही जीवणराम पुत्र समंदरराम ने पुरानी रंजीश को लेकर लाठी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

मर्डर मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: भोपाल के टैक्सी चालक की झालावाड़ में हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार - TAXI DRIVER MURDER CASE

इस मामले की सूचना उसने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने पूनमचंद को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव का गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

चूरू: रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में पुरानी रंजिश को लेकर 23 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में दादा ने पुलिस थाने में बुधवार की शाम गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

सीआई दिलीपसिंह ने बताया कि गांव पाबूसर निवासी पैपाराम पुत्र केसराराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई इंद्रास मेघवाल व भतीजे परमेश्वरलाल मेघवाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार की देखरेख वह कर रहा है. मंगलवार की रात उसके पास बेटे गुमानाराम ने फोन कर भतीजे परमेश्वरलाल के 23 वर्षीय पुत्र पूनमचंद की हत्या होने की सूचना दी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूनमचंद के घर के पास गांव के ही जीवणराम पुत्र समंदरराम ने पुरानी रंजीश को लेकर लाठी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

मर्डर मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: भोपाल के टैक्सी चालक की झालावाड़ में हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार - TAXI DRIVER MURDER CASE

इस मामले की सूचना उसने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने पूनमचंद को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव का गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE INVESTIGATING MURDER CASEMURDER ACCUSED OF THE SAME VILLAGEMURDER DUE TO OLD ENMITYYOUTH MURDER IN CHURU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अब ट्रेन यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी, रेलवे ने शुरू की नयी व्यवस्था

क्या आप जानते हैं भारत में अब भी हो रही 'बंधुआ मजदूरी', मानवाधिकार संगठन ने सुझाए ये उपाय

NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.