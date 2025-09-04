बागपत : दिल्ली-सहारनपुर हाईवे NH 709 बी पर दिनदहाड़े बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सैंट्रो कार से आए दो बदमाशों ने पहले ओवरटेक कर बाइक में जोरदार टक्कर मारी. युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गया तो बदमाशों ने कार से उतरकर गोली मार दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल के पास से एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है. वीडियो में टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त सैंट्रो कार दिख रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

बदमाशों की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है. (Video Credit; Police Media cell)

युवक की पहचान बागपत कोतवाली क्षेत्र के बाघू गांव के रहने वाले अंकुश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक बागपत कोर्ट में कुछ काम से जा रहा था. दोपहर करीब 2:00 बजे दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर पीछे से आई तेज रफ्तार सफेद रंग की सैंट्रो कार ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे अंशुल सड़क पर गिर गया. कार से दो युवक उतरे और तमंचे से अंशुल के सीने में गोली दाग दी.

घटना के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले एक दूधिया का मर्डर हुआ था. इस हत्याकांड में अंकुश का भाई जेल में बंद है. घटना के दौरान दूधिया पक्ष के लोगों ने हत्या का बदला हत्या से लेने का ऐलान किया था.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, हाईवे पर गोली चलने की घटना की जानकारी पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन कर दिया गया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में पत्नी को बीच बाजार मारी गोली, स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी, कहासुनी के बाद सीने पर किया फायर