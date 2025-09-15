ETV Bharat / state

आगरा में मामा ने भांजे को नीले ड्रम में जलाया, बेटी का नहाते हुए वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, 19 माह बाद ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस ने मुख्य आरोपी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है. ( Photo Credit; agra police )

September 15, 2025

आगरा : मलपुरा थाना पुलिस ने 19 माह बाद ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर रिश्तेदार के बेटे का पहले अपहरण किया. फिर हत्या कर शव को नीले ड्रम में रख दिया. सुनसान जगह पर ले जाकर पेट्रोल छिड़कर शव जला दिया. जिससे शव की पहचान नहीं हो सकी. मौके पर मिले शव के अवशेषों और युवक की मां का डीएनए टेस्ट कराया तो तब जाकर पहचान हुई. 18 फरवरी 2024 को धौलपुर निवासी राकेश (19) पुत्र लाल सिंह गायब हो गया. परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस राकेश को तलाश कर रही थी. 20 फरवरी 2024 को सैंया थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिला. चेहरा पहचान से बाहर था. मौके पर युवक की बाइक मिली. जिससे संदेह गहरा गया. जून 2024 को लाल सिंह की तहरीर पर अपहरण और हत्या केस दर्ज किया गया. डीएनए टेस्ट से हुई पहचान : पुलिस ने शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट मां से मैच हुई तो साफ हो गया कि यह शव राकेश का ही है. मामला शुरू में अंधेरे में तीर चलाने जैसा था लेकिन लगातार खोजबीन से पुलिस कातिल तक पहुंच गई. सोमवार को पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. देवीराम, राकेश का रिश्ते में मामा लगता है. भतीजे को तलाश रही पुलिस : मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि छानबीन में कई ऐसी बातें सामने आईं, जिनसे राकेश के मर्डर की गुत्थी जुड़ती चली गई. सबूत और सर्विलांस के आधार पर जखौदा पुल से कबूलपुर निवासी देवीराम को गिरफ्तार किया गया. देवीराम ने पूछताछ में हत्या में शामिल भतीजे नित्या किशोर का नाम बताया. आरोपी नित्या फरार है.