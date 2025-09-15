आगरा में मामा ने भांजे को नीले ड्रम में जलाया, बेटी का नहाते हुए वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, 19 माह बाद ऐसे हुआ खुलासा
आगरा में करीब 19 महीने बाद एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है. भांजे की हत्या दूर के रिश्तेदारों ने की थी.
आगरा : मलपुरा थाना पुलिस ने 19 माह बाद ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर रिश्तेदार के बेटे का पहले अपहरण किया. फिर हत्या कर शव को नीले ड्रम में रख दिया. सुनसान जगह पर ले जाकर पेट्रोल छिड़कर शव जला दिया. जिससे शव की पहचान नहीं हो सकी. मौके पर मिले शव के अवशेषों और युवक की मां का डीएनए टेस्ट कराया तो तब जाकर पहचान हुई.
18 फरवरी 2024 को धौलपुर निवासी राकेश (19) पुत्र लाल सिंह गायब हो गया. परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस राकेश को तलाश कर रही थी. 20 फरवरी 2024 को सैंया थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिला. चेहरा पहचान से बाहर था. मौके पर युवक की बाइक मिली. जिससे संदेह गहरा गया. जून 2024 को लाल सिंह की तहरीर पर अपहरण और हत्या केस दर्ज किया गया.
डीएनए टेस्ट से हुई पहचान : पुलिस ने शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट मां से मैच हुई तो साफ हो गया कि यह शव राकेश का ही है. मामला शुरू में अंधेरे में तीर चलाने जैसा था लेकिन लगातार खोजबीन से पुलिस कातिल तक पहुंच गई. सोमवार को पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. देवीराम, राकेश का रिश्ते में मामा लगता है.
भतीजे को तलाश रही पुलिस : मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि छानबीन में कई ऐसी बातें सामने आईं, जिनसे राकेश के मर्डर की गुत्थी जुड़ती चली गई. सबूत और सर्विलांस के आधार पर जखौदा पुल से कबूलपुर निवासी देवीराम को गिरफ्तार किया गया. देवीराम ने पूछताछ में हत्या में शामिल भतीजे नित्या किशोर का नाम बताया. आरोपी नित्या फरार है.
बेटी के नहाने का बनाया था वीडियो और फोटोज : आरोपी देवीराम ने पूछताछ में बताया कि वह मिठाई, कचौड़ी, समोसा बेचता है. दुकान किराए पर है. रिश्तेदार लाल सिंह के बेटे राकेश का गांव में आना जाना था. राकेश ने मेरी नाबालिग बेटी के नहाने के फोटोज खींचे और वीडियो बना लिए. राकेश लगातार मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था. जिससे बेटी परेशान थी. मेरी और परिवार की छवि खराब होने के साथ ही बदनामी का डर सता रहा था.
बेटी से शादी कराने का झांसा देकर बुलाया : आरोपी देवीराम ने बताया, भतीजे नित्या किशोर के साथ मिलकर राकेश की हत्या की योजना बनाई. जिसके तहत राकेश का अपने विश्वास में लिया. बेटी से शादी कराने का झांसा देकर उसे 18 फरवरी 2024 को अपनी हलवाई की दुकान पर बुलाया. इसके बाद मफलर और तार से राकेश का गला घोंट दिया. हत्या करने के बाद उसकी लाश को नीले ड्रम में डालकर लोडर गाड़ी में रखकर सैंया में नदी किनारे ले गया. पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया. राकेश के दोनों मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल मफलर और तार को नदी में फेंक दिया. हत्या के बाद घर छोड़ दिया. हलवाई की दुकान बंद कर दी और दिल्ली में नौकरी करने चला गया.
यूं धरा गया आरोपी : मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि जब अधजले शव से राकेश की पहचान हुई तो पुलिस ने आरोपी देवीराम के गांव में जाकर छानबीन की. पता चला कि देवीराम का राकेश से विवाद हुआ था. जिससे पुलिस का संदेह गहराया. देवीराम को पूछताछ के लिए उठाया तो उसने पहले पुलिस को गुमराह किया. पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ ऑडियो क्लिप मिली, जो उसने राकेश के मोबाइल पर भेजी थीं. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की वारदात कबूल कर ली.
