यमुनानगर में बहू ने प्रेमी से कराई ससुर की हत्या, गर्दन पर तेजधार हथियार से वारदात, 5 दिन बाद दोनों गिरफ्तार

यमुनानगर में बुजुर्ग की हत्या करने वाली आरोपी महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने वारदात के 5 दिन बाद गिरफ्तार किया. जांच जारी.

Murder in Yamuna nagar
Murder in Yamuna nagar (Etv Bharat)
Published : September 18, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST

यमुनानगर: कानून के हाथ लंबे होते हैं... यह मात्र एक कहावत नहीं है, बल्कि हकीकत है. एक बार फिर ये कहावत यमुनानगर में सही साबित हुई है. जहां, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी. पुलिस को गुमराह करने की नीयत से मामले की शिकायत भी आरोपी महिला ने खुद की थी और सबसे ज्यादा रोने का ड्रामा भी किया. लेकिन पुलिस ने उसी महिला की गतिविधियों पर नजर रखी और 5 दिन के भीतर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर भी लिया गया है.

बुजुर्ग की हत्या के कुछ दिन पहले हुई थी पोते की मौत: हैरानी की बात ये भी कि बुजुर्ग की हत्या से कुछ दिन पहले ही उसके 19 साल के पोते की भी संदिग्धि परिस्थितियों में नहर में डूबने से मौत हुई थी. 19 अगस्त को बुजुर्ग के पोते अंकुश की मौत हुई और सात दिन बाद शव मिला था. परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगे थे. हालांकि पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या मान लिया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों ने आरोप लगाया और कहा कि "अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनके हौसले बुलंद हुए और अब उसके दादा की भी हत्या कर दी है". फिलहाल अंकुश की हत्या हुई थी या आत्महत्या, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

आरोपी महिला करती रही नाटक: मिली जानकारी के मुताबिक, 12 सितंबर को बुजुर्ग ओमप्रकाश अपने भेड़-बकरियों के बाड़े में सो रहा था. सुबह करीब 5 बजे जब नौकर ने देखा तो खून से सना हुआ बुजुर्ग का शव चारपाई के नीचे पड़ा था. गले और सिर पर तेज धार हथियार से वार किए गए थे. परिजनों को सूचना दी दो बाड़े पर पहुंची बुजुर्ग की बहू ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और गांव के ही 5 लोगों पर हत्या के आरोप जड़े. महिला ने पुलिस को बताया कि "आरोपी उसके पति की हत्या करना चाहते थे, लेकिन जाने-अनजाने में ससुर की हत्या कर दी". महिला ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.

यमुनानगर में बहू ने प्रेमी से कराई ससुर की हत्या (Etv Bharat)

पुलिस पूछताछ में उगला राज: बुजुर्ग के शव को देखकर आरोपी महिला ललिता सबसे ज्यादा रोने का ड्रामा करने लगी. पुलिस को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ. पुलिस ने कहा कि हत्या के बाद ललिता ही अकेली थी, जो सबसे ज्यादा बोल रही थी और लगातार दूसरे लोगों पर आरोप लगा रही थी. जिससे पुलिस को उसी महिला पर संदेह हो गया. पुलिस पूछताछ में महिला ने सारा राज उगल दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है.

"बहू ने कराई ससुर की हत्या": डीएसपी रजत गुलिया की अगुआई में मामले की जांच चल रही है. डीएसपी ने बताया कि "ललिता (पुत्रवधु) पिछले तीन साल से दीपक कॉलोनी निवासी करतास सिंह के साथ प्रेम प्रसंग में थी. ललिता दो बच्चों की मां है. जबकि करतार सिंह अविवाहित है. यह बात उसके ससुर ओमप्रकाश को पता चल गई थी, जिसके बाद बुजुर्ग ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया".

"आरोपी करतार सिंह ने बुजुर्ग की गर्दन पर किया हमला": DSP ने बताया कि "ललिता और करतार ने ओमप्रकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. वारदात की रात ललिता घर पर ही थी और उसका प्रेमी करतार सिंह रात 12 बजे के बाद तेजधार हथियार लेकर भेड़ों के बाड़े में गया. वहां पर ललिता का ससुर ओमप्रकाश सो रहा था. उस वक्त करतार सिंह ने ओमप्रकाश की गर्दन पर कई वार किए और हथियार लेकर वहां से फरार हो गया. फिलहाल दोनों को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस पूछताछ जारी है".

