बनारस में पति को उतारा मौत के घाट; पहले सिल बट्टे से किया अधमरा फिर चाकू से गला रेता, जानें वजह

एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने कहा, पत्नी रुबीना ने हत्या की बात कबूल ली है. बट्टा और चाकू दोनों बरामद कर लिए गये.

Photo Credit: Varanasi Police
प्लान बनाकर पति को उतारा मौत के घाट (Photo Credit: Varanasi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 5:48 PM IST

वाराणसी: शुक्रवार को वाराणसी के लल्लापुरा में मदरसा शिक्षक दानिश की लाश घर में मिली थी. शनिवार को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दानिश की पत्नी रुबीना को गिरफ्तार कर लिया. रुबीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को हत्या की वजह बतायी.

सरकारी शिक्षक पर लगे संगीन आरोप: 40 साल के दानिश एक मदरसे में सरकारी शिक्षक थे. पढ़ा लिखा परिवार होने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. पत्नी रुबीना ने बताया कि पति दानिश की हरकतों ने उसका जीवन नर्क बना दिया था.

जानकारी देती पत्नी रुबीना (Video Credit: Varanasi Police)

उनका 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है. रुबीना ने कहा कि दानिश रोज किसी न किसी बात को लेकर उसको प्रताड़ित करता था. शाम को घर आने के बाद वह शराब पीता था और पत्नी को बुरी तरह मारता था. घर वाले भी उसी का साथ देते थे.

पति करता था प्रताड़ित, तो बनाया मर्डर का प्लान: रुबीना ने बताया कि गुरुवार की रात भी दानिश ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा था. उसका बेटा मजाक उड़ाता था. कहता था कि कुछ बोलोगी तो मैं पापा से बोल दूंगा, वह तुमको मारेंगे. घर का माहौल खराब हो रहा था. बार-बार कहने के बाद भी न घर वाले सुन रहे थे, न ही दानिश. गुरुवार को रुबीना ने दानिश की हत्या का प्लान बना लिया था.

पति की चाकू से गला रेतकर हत्या: रुबीना ने बताया कि जब दानिश गहरी नींद में था, तो उसने पहले सिल के बट्टे से उसके सिर पर कई वार किये. जब वह अधमरा हो गया, तो उसने घर में रखे चाकू से पति का गला रेत दिया. उसने दानिश के सिर और चेहरे पर भी चाकू से कई वार किये.

हत्या में इस्तेमाल चाकू, सिल का बट्टा बरामद: एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम रुबीना को थाने लाकर पूछताछ की गई. उसने देर रात तक हत्या करना कबूल कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और बट्टा भी बरामद कर लिया.

