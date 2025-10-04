ETV Bharat / state

बनारस में पति को उतारा मौत के घाट; पहले सिल बट्टे से किया अधमरा फिर चाकू से गला रेता, जानें वजह

प्लान बनाकर पति को उतारा मौत के घाट ( Photo Credit: Varanasi Police )

Published : October 4, 2025

वाराणसी: शुक्रवार को वाराणसी के लल्लापुरा में मदरसा शिक्षक दानिश की लाश घर में मिली थी. शनिवार को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दानिश की पत्नी रुबीना को गिरफ्तार कर लिया. रुबीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को हत्या की वजह बतायी. सरकारी शिक्षक पर लगे संगीन आरोप: 40 साल के दानिश एक मदरसे में सरकारी शिक्षक थे. पढ़ा लिखा परिवार होने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. पत्नी रुबीना ने बताया कि पति दानिश की हरकतों ने उसका जीवन नर्क बना दिया था. जानकारी देती पत्नी रुबीना (Video Credit: Varanasi Police) उनका 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है. रुबीना ने कहा कि दानिश रोज किसी न किसी बात को लेकर उसको प्रताड़ित करता था. शाम को घर आने के बाद वह शराब पीता था और पत्नी को बुरी तरह मारता था. घर वाले भी उसी का साथ देते थे.