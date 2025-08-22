सिरसा: हरियाणा में सिरसा के रत्ताखेड़ा गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग अमीलाल की बेरहमी से हत्या की गई है. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव हनुमान मंदिर के पास गली में पड़ा देखा. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हत्या की सूचना परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा है. फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि अमीलाल एक किसान था. वारदात से गांव में दहशत का माहौल है.

खून से सना मिला शव: पुलिस ने बताया कि मृतक अमीलाल के शव पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए हैं. उसके सिर, पीठ और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं. शव उसके घर से करीब 100 मीटर दूर गली के बीचों-बीच पड़ा था. मृतक के बेटे ने बताया कि रात 10 बजे उसके पिता गांव में टहलने के लिए अपने घर से निकले थे. काफी देर तक घर नहीं लौटे. उसके पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी. उसके पिता पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है. हमले के दौरान अमीलाल की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पीड़ित परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं. परिजनों की ओर से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है.

देर रात की गई हत्या: वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वे देर रात करीब 12 बजे लाइब्रेरी से घर लौटे थे. उस समय गली में कुछ नहीं था. आशंका है कि हत्या आधी रात के बाद की गई है. मृतक के परिजनों ने बताया कि अमीलाल रात करीब 10 बजे घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. उन्होंने बताया कि अमीलाल के परिवार का किसी से भी कोई विवाद नहीं है. उसकी हत्या किसने की, क्यों की यह जांच का विषय है.

सिरसा में तेजधार हथियार से बुजुर्ग की हत्या (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच: शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे गांव की कुछ महिलाएं गौशाला जा रही थी. तभी उन्होंने खून से सना शव देखा. उन्होंने शव पहचान कर परिजनों को सूचना दी. इसके बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. वहीं, थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. कुछ सबूत मिटाए जा चुके हैं. पुलिस जांच कर जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी.

