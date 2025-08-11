सिरसा: हरियाणा के सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद है. एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे है. ये आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है. आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे पा रहे हैं. हैरान कर देने वाली खबर डबवाली से सामने आई है. जहां करीब एक माह पहले तेज धार हथियार से कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर दी थी. परिजनों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब उसके पिता की हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप: डबवाली में एक के बाद एक हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक के सिर पर हमला किया गया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले में कार्रवाई की होती तो आज ये दूसरी बड़ी वारदात एक ही घर में न होती. इस दौरान मौके पर गुस्साए लोग भी एकत्रित हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

सिरसा में एक महीने के भीतर डबल मर्डर (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच: पीड़ित परिजनों ने जल्दी न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. तथ्य सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

