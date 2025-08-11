ETV Bharat / state

सिरसा में एक महीने के भीतर डबल मर्डर, पिता-पुत्र की हत्या से फैली दहशत, पुलिस पर लापरवाही के आरोप - MURDER IN SIRSA

हरियाणा के सिरसा में एक माह के भीतर दो मर्डर होने से दहशत फैल गई है. लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

सिरसा में हत्या
सिरसा में हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद है. एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे है. ये आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है. आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे पा रहे हैं. हैरान कर देने वाली खबर डबवाली से सामने आई है. जहां करीब एक माह पहले तेज धार हथियार से कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर दी थी. परिजनों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब उसके पिता की हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप: डबवाली में एक के बाद एक हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक के सिर पर हमला किया गया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले में कार्रवाई की होती तो आज ये दूसरी बड़ी वारदात एक ही घर में न होती. इस दौरान मौके पर गुस्साए लोग भी एकत्रित हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

सिरसा में एक महीने के भीतर डबल मर्डर (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच: पीड़ित परिजनों ने जल्दी न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. तथ्य सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: अंबाला में ज्वेलर्स की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की कोशिश, देखें CCTV

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्तार, भारत सरकार की गाड़ी दिखाकर झाड़ता था "रौब", यूपी में भी कर चुका ठगी

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद है. एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे है. ये आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है. आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे पा रहे हैं. हैरान कर देने वाली खबर डबवाली से सामने आई है. जहां करीब एक माह पहले तेज धार हथियार से कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर दी थी. परिजनों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब उसके पिता की हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप: डबवाली में एक के बाद एक हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक के सिर पर हमला किया गया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले में कार्रवाई की होती तो आज ये दूसरी बड़ी वारदात एक ही घर में न होती. इस दौरान मौके पर गुस्साए लोग भी एकत्रित हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

सिरसा में एक महीने के भीतर डबल मर्डर (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच: पीड़ित परिजनों ने जल्दी न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. तथ्य सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: अंबाला में ज्वेलर्स की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की कोशिश, देखें CCTV

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्तार, भारत सरकार की गाड़ी दिखाकर झाड़ता था "रौब", यूपी में भी कर चुका ठगी

For All Latest Updates

TAGGED:

DABWALI DOUBLE MURDERPOLICE ACCUSED OF NEGLIGENCEसिरसा में हत्याडबवाली में हत्याMURDER IN SIRSA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.