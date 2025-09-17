ETV Bharat / state

बिहार में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

शिवहर में ठेकेदार की हत्या कर दी गयी. अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति भी जख्मी हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है.

Murder In Sheohar
शिवहर में हत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

September 17, 2025

September 17, 2025

शिवहर: बिहार के शिवहर में हत्या का मामला सामने आया है. कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी है. इस फायरिंग में गोली लगने के कारण एक ठिकेदार की मौत हो गयी. एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है. घटना जिले के पूरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में बुधवार की है.

पैदल ही आया था हमलावर: मृतक की पहचान गुड्डू ठाकुर के रूप में हुई है जो ठिकेदारी का काम करता था. स्थानीय लोग बताते हैं कि गोली मारने वाला काफी चालाकी और तैयारी से आया था. उसके पास कोई वाहन नहीं था. पैदल आया और गोलीबारी कर फरार हो गया.

खून से लथपथ पड़ा था गुड्डू: गोली लगने के कारण गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटनास्थल पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था. सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. तब तक घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी. गुड्डू के मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

3-4 के समूह में फायरिंग: गुड्डू ठाकुर के पिता देव नरायाण ठाकुर बताया ने बताया कि घटना 12 बजे दोपहर की है. उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों के समूह में गोली चलायी गयी है. गड्डू कुमार को गोली लगी. उसने मरने से पहले अमन ठाकुर का नाम बताया है, जिसने गोलीबारी की है. एक व्यक्ति लाल कृष्ण झा गोलीबारी में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है.

SHEOHAR MURDER
शिवहर में ठेकेदार की हत्या (ETV Bharat)

"मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या की गयी. संजीव ठाकुर का बेटा अमन ठाकुर ने घटना को अंजाम दिया है. जिस समय गोली लगी उस समय बेटा होस में था. उसने खुद बताया कि अमन ने गोली मारी है." -देव नरायाण ठाकुर, गुड्डू के पिता

छानबीन कर रही पुलिस: सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुशील कुमार, कई थानों की पुलिस के साथ पहुंचे. एसटीएफ टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. घटनास्थल से खोका बरामद किया गया है. जिससे घटना की तह तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच की बात कही.

"गोली लगने से एक की मौत हुई है. एक जख्मी है, जिसको इलाज के बाद घर भेज दिया गया है. परिजन के आरोप के अनुसार अमन ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है. पुलिस घटना के कारणों का की जांच कर रही है." -शैलेश कुमार, एसपी, शिवहर

September 17, 2025

