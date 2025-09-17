ETV Bharat / state

बिहार में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

शिवहर: बिहार के शिवहर में हत्या का मामला सामने आया है. कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी है. इस फायरिंग में गोली लगने के कारण एक ठिकेदार की मौत हो गयी. एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है. घटना जिले के पूरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में बुधवार की है.

पैदल ही आया था हमलावर: मृतक की पहचान गुड्डू ठाकुर के रूप में हुई है जो ठिकेदारी का काम करता था. स्थानीय लोग बताते हैं कि गोली मारने वाला काफी चालाकी और तैयारी से आया था. उसके पास कोई वाहन नहीं था. पैदल आया और गोलीबारी कर फरार हो गया.

खून से लथपथ पड़ा था गुड्डू: गोली लगने के कारण गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटनास्थल पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था. सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. तब तक घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी. गुड्डू के मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

3-4 के समूह में फायरिंग: गुड्डू ठाकुर के पिता देव नरायाण ठाकुर बताया ने बताया कि घटना 12 बजे दोपहर की है. उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों के समूह में गोली चलायी गयी है. गड्डू कुमार को गोली लगी. उसने मरने से पहले अमन ठाकुर का नाम बताया है, जिसने गोलीबारी की है. एक व्यक्ति लाल कृष्ण झा गोलीबारी में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है.