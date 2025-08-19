ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफनाया, चारपाई बिछाकर सोता रहा सनकी पति - SAMASTIPUR MURDER

समस्तीपुर में एक सनकी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद शव को घर में ही दफना दिया. पढ़ें पूरी खबर

समस्तीपुर में पत्नी की हत्या
समस्तीपुर में पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 1:30 PM IST

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक सनकी पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में ही दफन कर उस पर चारपाई बिछा दी और वहीं सो गया. अगले दिन उसने पत्नी के लापता होने की बात बताकर खुद भी फरार हो गया.

समस्तीपुर में हत्या: घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहिउद्दीनपुर गांव की है. मृतका की पहचान सीमा देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम पलटन राम है. घटना की सूचना मिलते ही वारिसनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.

कृष्णाष्टमी मेला देखने के बाद विवाद: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते शाम पलटन राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पास के नागरबस्ती गांव में आयोजित कृष्णाष्टमी मेला देखने गया था. घर लौटने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इस दिल दहला देने वाली वारदात में बदल गया.

शव को घर में दफनाया: ग्रामीणों की मानें तो हत्या के बाद आरोपी ने शव को छुपाने के लिए घर में ही गड्ढा खोदकर पत्नी को दफना दिया और ऊपर चारपाई रखकर सो गया. सुबह उठने के बाद उसने लोगों को बताया कि उसकी पत्नी अचानक कहीं चली गई है. उसके व्यवहार पर शक होने पर ग्रामीणों ने घर की तलाशी ली और चारपाई हटाकर नीचे खुदाई की, जहां से महिला का शव बरामद हुआ.

"मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या."-सर्वेश झा, थानाध्यक्ष

सनकी पति फरार: फिलहाल आरोपी पति पलटन राम फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. स्थानीय लोगों की मदद से उसकी संभावित ठिकानों की पहचान की जा रही है. पुलिस का मानना है कि आरोपी साक्ष्य मिटाने के लिए सुनियोजित तरीके से फरार हुआ है.

गांव में दहशत: यह दिल दहला देने वाली वारदात बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दंपति के बीच पहले भी विवाद होते रहते थे. लेकिन, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा.

