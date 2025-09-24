ETV Bharat / state

मामा के विवाद में बली चढ़ा भांजा, अंधाधुंध फायरिंग में ढ़ाई साल के मासूम की मौत

बिहार के समस्तीपुर में हत्या का हैरान करने वाला सामने आया है. एक डेढ़ साल के मासूम को कनपटी में गोली मार दी गयी.

Murder In Samastipur
समस्तीपुर में मासूम की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर में मंगलवार की रात एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी गयी. ढाई साल के बच्चे के कनपटी में गोली मारी गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहर वार्ड संख्या-23 की बतायी जा रही है. मासूम की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत: इस मामले में पुलिस ने बताया कि मंगलवार की रात 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक बच्चे को गोली लगी है. गोली लगने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए लाए, लेकिन उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गयी. मृतक बालक कस्बे आहर वार्ड संख्या-23 निवासी अब्दुल समद का नाती था.

घटनास्थल से खोखा बरामद: जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची. एफएसएल टीम को बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया गया है. इसके साथ इस घटना के संबंध में ग्रामीण और परिजनों से जानकारी ली गयी.

नानी के घर आया था बच्चा: पुलिस ने बताया कि मृतक की मां पिछले एक महीने से अपने मायके में रह रही थी. मृतक के मामा मोहम्मद अर्श और मोहम्मद दोनों दोस्त हैं. दोनों 21 सितंबर को बाइक से कहीं जा रहे थे. इस दौरान एक बाइक से इन्हें धक्का लग गया.

बाइक से धक्का लगने का विवाद: धक्का मारने वाला लड़का ग्रुप में था. इस दौरान दोनों पक्ष में मारपीट भी हुई. मारपीट के बाद सभी एक-दूसरे को धमकी देते हुए चले गए, लेकिन बताया जा रहा है कि उक्त ग्रुप 21 सितंबर की शाम में मोहम्मद अर्श के गांव में आया था.

मामा के विवाद का बली चढ़ा भांजा: मंगलवार की रात उक्त ग्रुप धमकी देने के लिए मोहम्मद अर्श के घर पर आए थे. इस दौरान फायरिंग भी की गयी. इसी फायरिंग में बच्चे को गोली लग गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी. फायरिंग के बाद सभी आरोप फरार हो गए. आगे चलकर एक स्कूल परिसर में भी फायरिंग की.

"घटना को अंजाम देने वाले ग्रुप की पहचान कर ली गयी है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस घटना का बहुत जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा. जांच के लिए स्पेशल टीम बनायी गयी है जो अनुसंधान करेगी." -संजय कुमार पांडे, एसडीपीओ, सदर

Last Updated : September 24, 2025 at 4:12 PM IST

