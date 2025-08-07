Essay Contest 2025

रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम - MURDER IN REWARI

रेवाड़ी में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या की गई. बाइक सवार बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया.

रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या
रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

August 7, 2025

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है. गांव जेनाबाद में हत्या की वारदात का मामला सामने आया है. दरअसल, बाइक सवार दो बदमाशों ने घर में घुसकर सीआरपीएफ के रिटायर्ड एसआई की तेज हथियार से हत्या कर दी. युवक का शव घर में ही बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था. खोल थाना पुलिस, रेवाड़ी सीआईए, डीएसपी और FSL की टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया.

घर में घुसकर हत्या: मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद के रहने वाले निहाल सिंह (65) अपने घर में सो रहे थे. देर रात 2.00 बजे निहाल सिंह का बाइक सवार बदमाशों ने दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खोलने के बाद निहाल सिंह जब बाहर आए तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर अंदर धकेल दिया और बदमाश भी अंदर घुस गए. जहां उस पर जानलेवा हमला किया गया.

पुलिस कर रही जांच: मृतक निहाल सिंह के गर्दन और सीने पर कई बार वार किया गया. जब निहाल सिंह ने शोर मचाया तो उनकी पत्नी और बेटा बाहर आए. तब तक बदमाश फरार हो गए. मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि दोनों ही बदमाश नकाबपोश थे. अंधेरे के चलते उनकी बाइक का नंबर भी नोट नहीं हो पाया. लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस खंगाल रही है.

रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या
रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या (Etv Bharat)

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी: वहीं, खोल थाना प्रभारी सतीश ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर व्यक्ति की हत्या कर दी. सूचना मिलते ही डीएसपी, सीआईए पुलिस समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है. जल्दी आरोपियों की सलाखों के पीछे डाला जाएगा.

