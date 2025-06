ETV Bharat / state

रेवाड़ी में सनसनीखेज वारदात, युवक ने की लिव इन पार्टनर की हत्या, खुद की भी ली जान - MURDER IN REWARI

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 20, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 10:00 AM IST 2 Min Read

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ है. जहां धारूहेड़ा क्षेत्र के सेक्टर-6 में युवक ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पार्टनर की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. यह पूरा मामला गुरुवार को सामने आया, जब मकान मालिक ने घर का ताला खोला. घर के अंदर बेड पर महिला का शव सड़ी-गली हालत में मिला. पुलिस के मुताबिक शव करीब 13 दिन पुराना है. हत्या के बाद आत्महत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, मृत युवक की पहचान पलवल निवासी योगेश के रूप में हुई है, जो यहां किराये के मकान में रह रहा था. 6 जून को पड़ोसियों ने मकान से दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस को दी थी. जब पुलिस पहुंची तो कमरे के अंदर योगेश की लाश पड़ी मिली थी. युवक का शव भी 2 दिन पुराना बताया जा रहा है. पुलिस ने योगेश के परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें सौंप दिया. शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस: वहीं, महिला की मौजूदगी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी. पुलिस ने मकान बंद करवा दिया था. थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है. शव पूरी तरह से सड़ चुका था. महिला की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा. फिलहाल शव को रेवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.

