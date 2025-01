ETV Bharat / state

फिरौती की रकम के लिए अपहरण के बाद की जिगरी दोस्त की हत्या, चार गिरफ्तार - FRIEND MURDERED IN RAEBARELI

एसपी डॉ. यशवीर सिंह के मुताबिक, प्लान के तहत चारों आरोपियों ने मन्ना कबाड़ी को तांबे का सैम्पल दिखाते हुए बताया कि इस तरह का कई क्विंटल माल लखनऊ में है. लेना हो तो चलो. मन्ना ने विश्वास करके उनके साथ कार से लखनऊ के लिए रवाना हो गया. लखनऊ पहुंच कर चारों ने मन्ना की कनपटी पर तमंचा रखकर घर से पैसा मंगवाने को कहा. यह देख मन्ना घबरा गया और पत्नी को फोन करके पैसे मंगवाए. घर पर उस समय 50 हजार रुपये ही थे, जिसे देकर पत्नी ने एक लड़के को आरोपियों के बताई जगह पीजीआई गेट के पास भेज दिया.

इसके अलावा आरोपियों ने 23 हजार रुपये ऑनलाइन भी ट्रांसफर कराए थे. रुपये मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और इंटौंजा थाना जनपद लखनऊ इलाके में ले जाकर गला घोंट दिया. इसके बाद चारों आरोपी बेफिक्र होकर रायबरेली वापस लौट गए और सामान्य तरीके से घूम फिर रहे थे. जांच पड़ताल के दौरान सबसे पहले अवधेश पकड़ में आया. इसके बाद पूछताछ में तीन अन्य की संलिप्तता मिली. चोरों को दबोचने के बाद मामला खुल गया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.



