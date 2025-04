ETV Bharat / state

Published : April 5, 2025

पटना: बिहार की चर्चित निलेश मुखिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. हत्याकांड के आरोपी की हत्या पटना मरीन ड्राइव पर कर दी गयी. अपराधियों ने गोलियों से भून दिया. यह घटना दिनदहाड़े हुई जिसने एक बार फिर शहर में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस को उजागर किया है. शाहनवाज का आपराधिक इतिहास: घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किया है. मृतक की पहचान खाजेकलां थाना क्षेत्र के सोनारटोली निवासी निवासी सैयद शाहनवाज (28) के रूप में हुई है. जिसपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. इसमें हत्या, डकैती और गैंगवॉर से जुड़े मामले शामिल थे. निलेश मुखिया की हत्या में शूटर की भूमिका होने का आरोप था. पटना में हत्या (ETV Bharat) निलेश मुखिया हत्याकांड का आरोप: पुलिस के मुताबिक शाहनवाज पटना के निलेश मुखिया हत्याकांड में प्रमुख आरोपी था. शुक्रवार की दोपहर 12.30 बजे कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसे निशाना बनाकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई. कोर्ट जाने के दौरान हत्या: पुलिस के अनुसार अपराधियों को पता था कि शाहनवाज आज कोर्ट जाने वाला है. इस कारण पहले से ही रेकी कर ली थी. रास्ते को पहले चिह्नित कर लिया था. जैसे ही शाहनवाज अपने दोस्त कैफ के साथ स्कूटी पर सवार होकर कोर्ट की ओर जा रहा था. सुलतानगंज इलाके के गंगा जेपी पथ पर पहुंचा था इसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी गयी. सिर और पीठ में मारी गोली: साथ में मौजूद साथी कैफ ने बताया कि 'हमलावरों ने करीब 6 से 8 गोलियां फायर की है. तीन गोली शाहनवाज को लगी है. पहली गोली उसके पीठ में लगी. फिर वह जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद अपराधियों ने सिर में सटा कर दो गोली मार दी. इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए. गोली लगने के बाद कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था. किसी तरह अस्पताल ले गए.' हमलावरों को तलाश रही पुलिस: शाहनवाज को तुरंत पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर, पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. आस-पास के कैमरों से वीडियो एकत्र कर रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और भागने के दिशा के बारे में पता लगा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

