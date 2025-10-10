ETV Bharat / state

दिल्ली के यमुना खादर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लगातार हो रही हत्या से इलाके में सनसनी, यमुना खादर इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

मृतक की पहचान दयालपुर इलाके के निवासी के रूप में हुई
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. ताजा मामला न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के यमुना खादर इलाके का है. जहां गुरुवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात खजूरी खास चौक के पास यमुना खादर में हुई जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने दी जानकारी : हत्या के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजकर 27 मिनट पर सूचना मिली कि यमुना खादर में एक युवक का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने देखा कि युवक के शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चारी भेज दिया गया. वहीं पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यमुना खादर में युवक की चाकू गोदकर हत्या,जांच जारी (ETV Bharat)

मृतक की हुई पहचान : जांच में मृतक की पहचान 34 वर्षीय गजेंद्र के तौर पर हुई है. मृतक दयालपुर इलाके का रहने वाला था और पेशे से नाई था. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या झगड़े की आशंका जताई जा रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

हत्या की घटना से इलाके में दहशत का महौल : लगातार हो रही हत्या जैसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि यमुना खादर जैसे सुनसान इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों और क्षेत्र में सुरक्षा बहाल की जा सके. बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग की चाकू से गोद हत्या कर दी गई थी. इससे पहले गोकलपुरी में 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. करावल नगर इलाके में जमीन विवाद पर दो पक्षों के बीच गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक घायल हो गया था.

