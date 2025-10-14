ETV Bharat / state

करनाल में ई-रिक्शा विवाद में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, 4 हिरासत में, 8 पर FIR

करनाल में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के कोट मोहल्ले में बीती रात मामूली कहासुनी के बाद हुए हिंसक झगड़े में 22 वर्षीय युवक विशु की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. यह घटना ई-रिक्शा को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद हुई, जिसने कुछ ही देर में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दिवाली से पहले इस दर्दनाक घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है. मामूली बात में शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति ई-रिक्शा से अपने घर जा रहा था. रास्ते में सड़क पर गड्ढा देखकर उसने रिक्शा रुकवाया और जैसे ही उतरने लगा, वैसे ही वहीं खड़े नशे में धुत एक युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया. दोनों पक्षों में भिड़ंत: थप्पड़ की घटना के बाद ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति ने अपने बेटों को मौके पर बुला लिया. वहीं, आरोपी युवक ने भी अपने साथियों को फोन कर बुला लिया. देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच चाकू चलने लगे. इस झगड़े में तीन से चार लोग घायल हो गए, जबकि विशु नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. करनाल में ई-रिक्शा विवाद (ETV Bharat)