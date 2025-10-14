ETV Bharat / state

करनाल में ई-रिक्शा विवाद में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, 4 हिरासत में, 8 पर FIR

करनाल में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई.

Murder in Karnal E rickshaw dispute
करनाल में युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: करनाल के कोट मोहल्ले में बीती रात मामूली कहासुनी के बाद हुए हिंसक झगड़े में 22 वर्षीय युवक विशु की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. यह घटना ई-रिक्शा को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद हुई, जिसने कुछ ही देर में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दिवाली से पहले इस दर्दनाक घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है.

मामूली बात में शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति ई-रिक्शा से अपने घर जा रहा था. रास्ते में सड़क पर गड्ढा देखकर उसने रिक्शा रुकवाया और जैसे ही उतरने लगा, वैसे ही वहीं खड़े नशे में धुत एक युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया.

दोनों पक्षों में भिड़ंत: थप्पड़ की घटना के बाद ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति ने अपने बेटों को मौके पर बुला लिया. वहीं, आरोपी युवक ने भी अपने साथियों को फोन कर बुला लिया. देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच चाकू चलने लगे. इस झगड़े में तीन से चार लोग घायल हो गए, जबकि विशु नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.

करनाल में ई-रिक्शा विवाद (ETV Bharat)

अस्पताल में विशु ने तोड़ा दम: घायल हालत में विशु को तुरंत पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पिता बोले- "हमें इंसाफ चाहिए": मृतक के पिता सुखबीर ने कहा कि, "बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है.बिना किसी बड़ी वजह के हमारा बेटा चला गया, अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए."

Murder in Karnal E rickshaw dispute
करनाल में ई-रिक्शा विवाद में हत्या (ETV Bharat)

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई: इस पूरे मामले में करनाल डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही करनाल पुलिस मौके पर पहुंची और चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया. मृतक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि करीब 15 संदिग्धों की पहचान की गई है. पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है."

मोहल्ले में पसरा मातम: वहीं, घटना के बाद कोट मोहल्ला में मातम का माहौल है. स्थानीय लोग और मृतक के परिजन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:करनाल पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मधुबन रवि हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

TAGGED:

HARYANA CM NAYAB SAINI
KARNAL E RICKSHAW DISPUTE
KARNAL YOUTH STABBED TO DEATH
करनाल युवक की हत्या
MURDER IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.