करनाल में ई-रिक्शा विवाद में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, 4 हिरासत में, 8 पर FIR
करनाल में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई.
Published : October 14, 2025 at 2:09 PM IST
करनाल: करनाल के कोट मोहल्ले में बीती रात मामूली कहासुनी के बाद हुए हिंसक झगड़े में 22 वर्षीय युवक विशु की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. यह घटना ई-रिक्शा को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद हुई, जिसने कुछ ही देर में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दिवाली से पहले इस दर्दनाक घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है.
मामूली बात में शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति ई-रिक्शा से अपने घर जा रहा था. रास्ते में सड़क पर गड्ढा देखकर उसने रिक्शा रुकवाया और जैसे ही उतरने लगा, वैसे ही वहीं खड़े नशे में धुत एक युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया.
दोनों पक्षों में भिड़ंत: थप्पड़ की घटना के बाद ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति ने अपने बेटों को मौके पर बुला लिया. वहीं, आरोपी युवक ने भी अपने साथियों को फोन कर बुला लिया. देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच चाकू चलने लगे. इस झगड़े में तीन से चार लोग घायल हो गए, जबकि विशु नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.
अस्पताल में विशु ने तोड़ा दम: घायल हालत में विशु को तुरंत पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
पिता बोले- "हमें इंसाफ चाहिए": मृतक के पिता सुखबीर ने कहा कि, "बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है.बिना किसी बड़ी वजह के हमारा बेटा चला गया, अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए."
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई: इस पूरे मामले में करनाल डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही करनाल पुलिस मौके पर पहुंची और चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया. मृतक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि करीब 15 संदिग्धों की पहचान की गई है. पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है."
मोहल्ले में पसरा मातम: वहीं, घटना के बाद कोट मोहल्ला में मातम का माहौल है. स्थानीय लोग और मृतक के परिजन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.
