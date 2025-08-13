कैमूर: बिहार के कैमूर में शातिर पंचायत सचिव ने बड़ा कांड कर दिया है. एक तलाकशुदा महिला से नौकरी के नाम पर पहले सचिव ने बीस लाख रुपये की ठगी की और उसके बाद महिला की हत्या कर दी. परिजनों ने बेलांव थाना क्षेत्र के खरेंदा पंचायत सचिव रौशन पासवान पर हत्या और 20 लाख रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है.

कैमूर में हत्या: मृतक महिला पटना में रहकर बीपीएससी की तैयारी करती थी. मृतका की मां ने बताया कि बेटी की पहले बेलांव थाना के खरेंदा गांव एक युवक से उसकी शादी हुई थी. पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद दोनों अलग हो गए थे.

नौकरी के नाम पर ठगी: मां ने बताया कि पंचायत सचिव रौशन पासवान ने उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये लिए थे जो उन्होंने जमीन बेचकर और कर्ज लेकर दिए थे.

पंचायत सचिव ने फोन कर बुलाया: मृतका की मां ने भभुआ थाना में आवेदन देकर बताया कि सोमवार को बेटी मोहनिया आई हुई थी, जहां उसकी मुलाकात पंचायत सचिव रौशन पासवान से हुई. मृतक की मां ने बताया कि सोमवार की रात करीब 8 बजे रौशन ने फोन कर बेटी की तबीयत बिगड़ने की बात कही और परिजनों को भभुआ बुलाया.

सचिव का फोन स्विच ऑफ: परिजनों के अनुसार जब वे भभुआ पहुंचे तो कचहरी के पास एक CNG टेंपो में संदिग्ध हालत में बेटी को सौंप दिया और कहा गया कि उसे बनारस इलाज के लिए तुरंत ले जाएं. जब वे उसे लेकर अपने गांव सैयद राजा पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. इसके बाद जब रौशन पासवान से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था.

सचिव पर हत्या का आरोप: परिजन तुरंत बेटी को वापस भभुआ ले आए और सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अगले दिन मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया. मृतका की मां ने सीधे तौर पर पंचायत सचिव पर हत्या का आरोप लगाया और कहा कि रौशन ने ही उनकी बेटी की हत्या की.

पुलिस कर रही जांच: परिजनों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. भभुआ एसडीपीओ उमेश कुमार ने पुष्टि की है कि कचहरी के पास एक महिला का शव बरामद किया गया है. परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

"परिजनों ने हत्या के साथ-साथ 20 लाख रुपये की ठगी का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया है और पंचायत सचिव रौशन पासवान की तलाश शुरू कर दी है." -उमेश कुमार, एसडीपीओ, भभुआ

