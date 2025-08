ETV Bharat / state

शर्मनाक! पहले महिला से दुष्कर्म का बनाया वीडियो, फिर पति की हत्या कर दफनाया शव, पुलिस रिमांड में आरोपी ने उगला सच - MURDER IN GURUGRAM

murder in gurugram ( Etv Bharat )

Published : August 4, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 9:40 AM IST

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां न केवल एक व्यक्ति की हत्या की गई, बल्कि सबूत मिटाने के भी प्रयास किये गए हैं. मामला उद्योग विहार थाना क्षेत्र का है. यहां 37 वर्षीय कंपनी कर्मचारी की हत्या की गई. उसके बाद शव को दफनाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई. करीब 6 महीने पहले आरोपी ने मृतक की पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था. इस मामले में पीड़िता को उसके पति के अपहरण की धमकी देकर चुप कराया था. पहले दुष्कर्म और फिर पति की हत्या: 27 जुलाई को पीड़ित महिला का पति कंपनी से वापस नहीं लौटा तो अगले दिन उसे आरोपी पर संदेह हुआ. महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ की तो महिला के पति की हत्या कर उसके शव को मोहम्मदपुर झाड़सा में दफनाने का खुलासा हुआ. पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. महिला को दी धमकी: एसआई संदीप ने बताया कि 28 जुलाई को एक महिला ने उद्योग विहार थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि उसका पति 27 जुलाई से लापता है. इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इसके बाद महिला ने गत 31 जुलाई को पुलिस को शिकायत में बताया कि रविंद्र (उनके पड़ोस डूंडाहेड़ा में किराए पर रहता है.) ने मार्च 2025 में उसके पति के कंपनी में जाने के बाद दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया. जिसके बाद आरोपी रविंद्र ने महिला को धमकी दी कि किसी को भी बताया तो वीडियो वायरल कर देगा. इसके पति को उठवा देगा. पहले दुष्कर्म और फिर पति की हत्या (Etv Bharat)

