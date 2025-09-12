ETV Bharat / state

गुरुग्राम में मामूली कहासुनी में कर दी हत्या, खाना गिरने पर दोस्त को तीसरी मंजिल से दिया धक्का, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में मजदूरी का काम करने वाले एक युवक ने अपने साथी की हत्या कर दी. विवाद खाना गिरने को लेकर हुआ था.

गुरुग्राम में हत्या
गुरुग्राम में हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने 19 साल के हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि "आरोपी ने 14 अगस्त की रात गांधी नगर कॉलोनी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. मृतक की पहचान पप्पू कुमार (35) के रूप में हुई है. मृतक आंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का निवासी था. वह अपने दो अन्य साथियों उमेश और राजेश के साथ मजदूरी का काम करता था".

तीसरी मंजिल से दिया धक्का: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "रात के समय खाना गिर जाने को लेकर पप्पू और उमेश के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान राजेश ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की. इस झगड़े के बाद पप्पू इमारत की तीसरी मंजिल पर चला गया. तभी उमेश भी उसके पीछे गया और उसे धक्का दे दिया. इसके बाद गंभीर चोट लगने के कारण पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई".

खाना बिखरने पर हुआ था बवाल: दरअसल, 14 अगस्त की रात को गांधीनगर स्थित मकान नंबर-9 में 35 साल का पप्पू कुमार अपने साथियों राजेश और उमेश के साथ POP का काम कर रहा था. रात करीब 10 बजे खाने के समय खाना बिखर जाने के कारण पप्पू और उसके साथी उमेश के बीच विवाद हो गया. गुस्से में उमेश ने पप्पू को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया. पप्पू ग्राउंड फ्लोर पर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी उमेश मौके से फरार हो गया. पुलिस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग- स्थानों में छिपता रहा.

गुरुग्राम में मामूली कहासुनी में कर दी हत्या (Etv Bharat)

रिमांड पर आरोपी: पुलिस ने बताया कि "गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है". वहीं, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

