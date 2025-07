ETV Bharat / state

बिहार में किराएदार बना कातिल, मकान मालकिन के हाथ-पैर बांध उतारा मौत के घाट - MURDER IN GAYA

गया में हत्या ( ETV Bharat )

Published : July 28, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 10:19 AM IST

गया: बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में एक मकान मालकिन की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मकान मालकिन 55 वर्षीय चमेली देवी की उनके किराएदार दंपति ने हत्या की और उसके बाद सभी कीमती सामान समेटकर फरार हो गए. घर में अकेली रहती थी महिला: गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के पास रहने वाली चमेली देवी अपने बेटे और बेटियों से दूर अकेली रहती थीं. उनका बेटा पुणे में नौकरी करता था, जबकि बेटियां ससुराल में रहती थीं. हाथ-पैर बांध कर की महिला की हत्या: रविवार को जब बेटे शिवम कुमार ने अपनी मां को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे कुछ शक हुआ. इसके बाद उसने पड़ोसियों से संपर्क किया. पड़ोसियों ने बताया कि घर का ताला लगा हुआ था, तो शिवम ने ताला तोड़ने का सुझाव दिया. जैसे ही ताला टूटा, सामने शव पड़ा था और हाथ-पैर बंधे हुए थे. किराएदार दंपति पर शक: पुलिस को शक है कि हत्या और लूट की वारदात को किराएदार के रूप में रहने वाले यूपी के दंपति ने अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार, किराएदारों ने कुछ समय पहले ही मकान किराए पर लिया था और उनका काम पकौड़ी बेचना था. वहीं उन्होंने जानबूझकर महिला को निशाना बनाकर हत्या की और घर का सामान लूट लिया. इसके बाद दोनों फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. हाथ-पैर बांध कर की महिला की हत्या (ETV Bharat) जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या गला घोटने के बाद की गई है. इस मामले में डोभी थाना पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और संदिग्ध किराएदारों की तलाश जारी है.

