Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जादू-टोना के शक पर शख्स को बंधक बनाया, बाद में काट दिया जीभ और प्राइवेट पार्ट…चौंका देगी वजह - GAYA MURDER

गया में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जादू टोना के शक पर शख्स को बुलाया फिर जीभ और प्राइवेट पार्ट काट दिया.

गया में हत्या
गया में हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read

गया: बिहार के गया जिले में अंधविश्वास के चलते एक दर्दनाक और अमानवीय घटना सामने आई है. अतरी थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव में भीड़ ने ओझा-गुनी (जादू-टोना) के शक में 45 वर्षीय प्रीत मांझी की बंधक बनाकर क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है.

बंधक बनाकर पसुली से काटा गया जीभ और प्राइवेट पार्ट: पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक प्रीत मांझी को शनिवार दोपहर बरगलाकर आजाद नगर गांव बुलाया गया. गांव में बिजली मांझी नामक व्यक्ति की हाल में मौत हुई थी और ग्रामीणों को शक था कि प्रीत मांझी ने उस पर जादू-टोना किया है. इसी अंधविश्वास के चलते गांव के दर्जनभर लोगों ने उसे बंधक बना लिया. पहले लाठियों और रॉड से पिटाई की गई फिर पसुली से उसकी जीभ और प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस पहुंची, फिर भी नहीं रोक सके हत्या: सूचना मिलने पर अतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को छुड़ाकर वाहन में बैठाने लगी, लेकिन भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और मृतक को दोबारा खींचकर ले गई. पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण वो मौके से हट गई. इसी बीच ग्रामीणों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद भी शव पर लाठियां बरसाई गईं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है.

चार लोग हिरासत में: घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पीड़ित परिवार डरा, सुरक्षा की मांग: मृतक की बहू ने उन्हें धमकाया गया है कि जो भी प्रीत मांझी को बचाने की कोशिश करेगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा. परिवार ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ सुरक्षा की मांग की है.

"अतरी थाना के आजाद नगर गांव में एक व्यक्ति की हत्या की गई है.ओझा गुनी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया है. आजाद नगर गांव के बिजली मांझी की पूर्व में मौत हुई थी. उसी का आरोप प्रीत मांझी पर लगा रहे थे. उसी की मौत के अंधविश्वास से हत्या हुई है. हत्या के इस मामले में फिलहाल चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने में लाया गया है. अग्रतर कार्रवाई हो रही है."- सुरेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ नीमचक बथानी

ये भी पढ़ें

गया: बिहार के गया जिले में अंधविश्वास के चलते एक दर्दनाक और अमानवीय घटना सामने आई है. अतरी थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव में भीड़ ने ओझा-गुनी (जादू-टोना) के शक में 45 वर्षीय प्रीत मांझी की बंधक बनाकर क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है.

बंधक बनाकर पसुली से काटा गया जीभ और प्राइवेट पार्ट: पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक प्रीत मांझी को शनिवार दोपहर बरगलाकर आजाद नगर गांव बुलाया गया. गांव में बिजली मांझी नामक व्यक्ति की हाल में मौत हुई थी और ग्रामीणों को शक था कि प्रीत मांझी ने उस पर जादू-टोना किया है. इसी अंधविश्वास के चलते गांव के दर्जनभर लोगों ने उसे बंधक बना लिया. पहले लाठियों और रॉड से पिटाई की गई फिर पसुली से उसकी जीभ और प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस पहुंची, फिर भी नहीं रोक सके हत्या: सूचना मिलने पर अतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को छुड़ाकर वाहन में बैठाने लगी, लेकिन भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और मृतक को दोबारा खींचकर ले गई. पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण वो मौके से हट गई. इसी बीच ग्रामीणों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद भी शव पर लाठियां बरसाई गईं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है.

चार लोग हिरासत में: घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पीड़ित परिवार डरा, सुरक्षा की मांग: मृतक की बहू ने उन्हें धमकाया गया है कि जो भी प्रीत मांझी को बचाने की कोशिश करेगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा. परिवार ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ सुरक्षा की मांग की है.

"अतरी थाना के आजाद नगर गांव में एक व्यक्ति की हत्या की गई है.ओझा गुनी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया है. आजाद नगर गांव के बिजली मांझी की पूर्व में मौत हुई थी. उसी का आरोप प्रीत मांझी पर लगा रहे थे. उसी की मौत के अंधविश्वास से हत्या हुई है. हत्या के इस मामले में फिलहाल चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने में लाया गया है. अग्रतर कार्रवाई हो रही है."- सुरेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ नीमचक बथानी

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN GAYAMOB CUTS TONGUEगयाBIHAR NEWSGAYA MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.