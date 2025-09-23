बेटा नहीं हुआ तो विवाहिता की हत्या, 10 साल की बेटी बोली-'मम्मी को पापा-दादा-दादी ने मार डाला'
बेटे की चाहत में गया के टेउसा बाजार में ससुरालवालों ने विवाहिता की हत्या कर दी. 10 वर्षीय बेटी ने मामा को दी जानकारी.
Published : September 23, 2025 at 1:50 PM IST
गया: बिहार के गया से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. जहां बेटे की चाहत पूरी नहीं होने पर एक 32 वर्षीय विवाहिता रोशनी चौधरी की हत्या कर दी गई. इस अमानवीय घटना को अंजाम विवाहिता के पति, सास और ससुर ने मिलकर दिया. सबसे दिल दहला देने वाली बात यह रही कि हत्या घर की सबसे बड़ी बेटी 10 वर्षीय निहारिका के सामने ही की गई. घटना गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के टेउसा बाजार की है.
बेटी ने किया मामा को फोन: 10 साल की निहारिका ने अपनी मां की हत्या के बाद अपने मामा राहुल कुमार को फोन कर कहा कि मां को पापा, दादा, दादी ने मिलकर मार डाला है. सूचना मिलते ही राहुल अतरी थाना क्षेत्र के टेउसा बाजार पहुंचे, जहां आंगन में बहन रोशनी की लाश पड़ी थी और ससुराल के सभी लोग फरार थे. पति नीतीश कुमार का कोई पता न था और न ही सास और ससुर का. तुरंत इस घटना की जानकारी अतरी थाना की पुलिस को दी गई.
ससुराल वाले कर रहे थे प्रताड़ित: दरअसल, रोशनी की शादी वर्ष 2014 में नीतीश कुमार से हुई थी. शादी के बाद तीन बेटियों का जन्म हुआ, जिसकी वजह से ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे. वे चाहते थे कि रोशनी बेटा पैदा करे. तीसरी बेटी के जन्म के बाद से प्रताड़ना और मारपीट और ज्यादा बढ़ गई थी.
शव छोड़कर फरार : घटना रविवार की देर रात की है. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया. फिलहाल मृतका की सास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. पति नीतीश कुमार और अन्य ससुराल वाले फरार हैं.पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के तरीके की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल हत्या का कारण घरेलू हिंसा और बेटे की चाहत बताई जा रही है.
भाई ने दर्ज कराई एफआईआर: मृतका के भाई राहुल कुमार के बयान के आधार पर अतरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि रोशनी की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वह बेटा नहीं जन्म दे सकी.मृत विवाहिता की सबसे बड़ी बेटी 10 साल की, दूसरी बेटी 6 साल और तीसरी बेटी करीब डेढ साल की बताई जाती है. फिलहाल बेटे की चाहत में ससुराल वालों द्वारा विवाहिता की हत्या का मामला सामने आने के बाद लोग सन्न हैं.
बड़ी बेटी बनी चश्मदीद गवाह: 10 वर्षीय बेटी निहारिका इस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह है. उसका बयान पुलिस के लिए अहम सबूत है. वह मानसिक रूप से बेहद डरी हुई है, लेकिन उसने मामा को फोन कर पूरा सच बताया. घटना के बाद बड़ी बेटी डरी हुई है.
"मृतका के भाई के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-सुदेह कुमार, थाना प्रभारी
