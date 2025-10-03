ETV Bharat / state

दशहरे की पार्टी में घर बुलाकर युवक की हत्या, चचेरे भाई ने गोलियों से किया छलनी और पहुंच गया थाना

गया: बिहार के गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद में एक दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया. एक युवक दीपक कुमार गुप्ता की उसके चचेरे भाई राजेश कुमार गुप्ता ने पांच गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

विजयदशमी की रात की हत्या: जानकारी के अनुसार, राजेश कुमार गुप्ता ने हत्या की पूरी साजिश पहले से रच रखी थी. उसने विजयदशमी की रात अपने चचेरे भाई दीपक को पार्टी के बहाने घर बुलाया. जैसे ही दीपक घर में कुर्सी पर बैठा, राजेश ने उस पर ताबड़तोड़ पांच गोलियां दाग दी. गोलियां दीपक के सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को सदमे में डाल दिया.

आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर कबूला जुर्म: हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद राजेश कुमार गुप्ता ने भागने की बजाय खुद शेरघाटी थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किया. उसने पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी सौंप दिया. इस कदम से पुलिस भी एक पल के लिए हैरान रह गई. पुलिस ने तुरंत शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी.

भाई ने भाई को क्यों मारी गोली: पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक और राजेश के बीच लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश ने अपने चचेरे भाई को खत्म करने की ठान ली. नई बाजार मोहल्ले में हुई इस घटना ने प्रॉपर्टी विवादों की गंभीरता को एक बार फिर उजागर कर दिया. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या में कोई अन्य कारण या साजिश तो शामिल नहीं थी.

पुलिस ने बरामद किए हथियार और साक्ष्य: शेरघाटी थाना के ट्रेनी डीएसपी सह प्रभारी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, पांच खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. मृतक दीपक को तीन गोलियां लगी थी, जो उसकी मौत का कारण बनी. फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही हैं. पुलिस ने मामले में गहन जांच शुरू कर दी है.

“दीपक कुमार गुप्ता नाम के युवक की हत्या हुई है. हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा. पुलिस ने एक पिस्टल, पांच खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. मृतक को तीन गोलियां लगी थी. फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की मदद से मामले की छानबीन चल रही है.”-अभिषेक कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष, शेरघाटी