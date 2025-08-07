गया: गया के टिकारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार शादी में बदला. लेकिन, एक साल के भीतर ही पति ने नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव जला दिया. मृतका मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली थी और हाल ही में परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में रह रही थी. पति फरार है, जबकि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है.

सोशल मीडिया से शुरू हुई थी प्रेम कहानी: दरअसल, मृतका का परिवार कुछ साल पहले बंगाल स्थानांतरित हो गया था, वहीं उसकी की मुलाकात गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई. दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और परिवारों की सहमति से साल 2024 में इन दोनों की शादी हो गई. शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते में दरार आने लगी.

गया में दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

पति का अफेयर और घरेलू विवाद: युवती के परिवार वालों ने बताया कि युवक का एक अन्य लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी होने के बाद वह लगातार पति से नाराज रहती थी. इस बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे. युवती को पति की ओर से मारपीट और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था. कई बार युवती ने अपने मायके वालों को फोन पर ये शिकायत की थी कि वह घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है.

हत्या और शव का जलाया: मामले के अनुसार, शादी के एक वर्ष के भीतर ही युवक ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस और ग्रामीणों की मानें तो हत्या के बाद युवक ने उसके शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. शव जलाए जाने की जानकारी मिलने के बाद मायके वाले बंगाल से गया पहुंचे. जब वे टिकारी थाना क्षेत्र में युवती के ससुराल पहुंचे तो वहां आरोपी युवक समेत कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्ति फरार थे.

मायके वालों की न्याय की गुहार: युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी सोशल मीडिया से हुई थी, लेकिन पति की दूसरी लड़की के साथ चल रही प्रेम संबंध के कारण उसकी जिंदगी दहशत भरी हो गई थी. उन्होंने बताया कि कई बार बेटी ने मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत की थी. अंतत: उनकी बेटी की हत्या कर शव को जलाया गया. उन्होंने सरकार और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.

गया में हत्या कर शव को जलाया (ETV Bharat)

पुलिस को हत्या की आशंका: वहीं पुलिस को आशंका है कि यह हत्या की वारदात है. किंतु साक्ष्य मिटाने के लिए विवाहिता के शव को जला दिया गया है. वैज्ञानिक व टेक्निकल साक्ष्य से ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है. मोबाइल का सीडीआर खंंगाला जा रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. फिलहाल घटना के बाद आरोपित पति समेत कुछ और लोग फरार हैं.

"प्राथमिकी मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपी पति और अन्य संदिग्ध फरार हैं. हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने मोबाइल सीडीआर, तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए विशेषज्ञों को लगाया है. जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा." -चंद्रशेखर कुमार, थानाध्यक्ष, टिकारी थाना

