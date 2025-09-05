ETV Bharat / state

धमतरी में फिर एक हत्या, सास ने डांट लगाई तो दामाद ने दी मौत - DHAMTARI CRIME

धमतरी में 4 दिन में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई है.

DHAMTARI CRIME
धमतरी हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : September 5, 2025 at 10:58 AM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मामूली बात पर हत्या हो जा रही है. सोमवार को एक युवक ने पैसे नहीं देने पर मां और नानी पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें नानी की मौत हो गई. मां की हालत गंभीर है. उसी दिन लूट के बाद एक बुजुर्ग की भी हत्या कर दी गई. दोनों ही घटनाएं अर्जुनी थाना क्षेत्र में हुई. अब एक हत्या की वारदात हुई है. जिसमें दामाद ने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया है.

दामाद ने की सास की हत्या: सिहावा थाना क्षेत्र की घटना है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर को हिन्छापुर में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला की हत्या होने की सूचना मिली थी. मृतका की पहचान जगोतीन बाई कमार 40 वर्ष के रूप में हुई है. जिसकी हत्या उसके ही दामाद सुरेश कमार ने की.

धमतरी पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सास के डांटने पर की हत्या: बताया गया कि आरोपी सुरेश कमार सुबह से शराब के नशे में था और अपनी पत्नी कुलेश्वरी कमार से मारपीट कर रहा था. डर के कारण पत्नी घर से भाग गई. पत्नी की तलाश में आरोपी अपनी सास के घर पहुंचा और पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा. इस दौरान सास ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई. जिसके बाद शराब के नशे में धुत सुरेश ने टंगिया से अपनी सास पर हमला कर दिया. वार मृतका के गले, दाहिने कान के नीचे और पीठ पर किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

DHAMTARI MURDER
सास की हत्या का आरोपी दामाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना की रिपोर्ट थाना सिहावा में की गई. जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत आरोपी दामाद सुरेश कमार 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में प्रयुक्त टंगिया भी जब्त किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

धमतरी पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

DHAMTARI MURDER
सास की हत्या का आरोपी दामाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

DHAMTARI DHAMTARI MURDERधमतरी हत्याधमतरी पुलिसDHAMTARI CRIME

