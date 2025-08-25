ETV Bharat / state

30 साल की प्रेमिका को 67 साल के बुजुर्ग ने उतारा मौत के घाट - DHAMTARI NEWS

धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद अब एक और हत्या का मामला सामने आया है.

DHAMTARI NEWS
धमतरी हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 7:47 AM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक महिला की हत्या कर दी गई. महिला का नाम पुष्पा है. 30 साल की महिला का प्रेम प्रसंग एक 67 साल के बुजुर्ग के साथ चल रहा था. बुजुर्ग प्रेमी ने ही महिला की हत्या की है.

शनिवार की घटना, रविवार को पुलिस ने किया खुलासा: मगरलोड अंतर्गत बड़ी करेली चौकी के हस्दा गांव में ये घटना हुई है. 23 अगस्त को बुजुर्ग ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या की सूचना करेली चौकी में मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ और जांच के बाद आरोपी बुजुर्ग को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की.

धमतरी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

चरित्र शंका पर बुजुर्ग प्रेमी ने की महिला की हत्या: आरोपी बुजुर्ग प्रेमी से पूछताछ के बाद रविवार को धमतरी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया. कुरूद एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया "23 अगस्त को चौकी में खबर मिली कि हस्दा ग्राम में 30 साल की महिला की हत्या कर दी गई. सूचना पर करेली बड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी मौके पर ही मौजूद था. जिसे तुरंत पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया."

कुरूद एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने आगे बताया "आरोपी 67 साल का बुजुर्ग जगन्नाथ जांगड़े हैं. पूछताछ में पता चला है कि बुजुर्ग और महिाल का पिछले कुछ महीनों से प्रेम संबंध था. महिला का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध की जानकारी होने पर उसी चरित्र शंका और शक पर बुजुर्ग ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी."

आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार: एसडीओपी ने बताया कि आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ धारा 103, 115 (2) बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

