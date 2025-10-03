चरखी दादरी में रास्ते के विवाद ने ली जान, चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया वार, आरोपी फरार

चरखी दादरी में रास्ते के विवाद ने ली जान, चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया वार, आरोपी फरार
Murder in Charkhi Dadri: चरखी दादरी में रास्ते के विवाद में चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से भाई की हत्या कर दी है.
Published : October 3, 2025 at 5:05 PM IST
चरखी दादरी: जिले के गांव बडेसरा में रास्ते के विवाद को लेकर बीती देर रात एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 वर्षीय मनदीप के रूप में हुई है, जो बडेसरा का निवासी था. हत्या के आरोप उसके चचेरे भाई पर लगे हैं.
जानें क्यों हुआ विवाद: ग्रामीणों की मानें तो रास्ते को लेकर परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े के दौरान चचेरे भाई ने मनदीप पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भेजा गया है. वहीं, इस विवाद में मृतक के पिता, मां और छोटी बहन समेत चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए रेफर किया गया है.
जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. घटना की सूचना पाकर बाढड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. इस पूरे मामले में थाना बाढ़ड़ा के एएसआई चंद्रभान ने बताया कि, "रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है. आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."
